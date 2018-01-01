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  • Дата: Вчера, 18:30
Вчера, 18:30

В Одесской области разрушили новогоднюю резиденцию

Категория: Новости / Происшествия

   Неизвестными была разрушена резиденция Деда Мороза, созданная при поддержке Кодымского городского совета. Кодымчане и гости с удовольствием гуляли, отдыхали, снимались на видео и фото на фоне светящихся в сумеречное время саней с запряженными оленями, елок, снеговиков, прочего зимнего антуража.
Но к сожалению, радовались маленькие жители Кодымы недолго, так как в первых числах января вандалы разрушили всю красоту: разрезали провода, придающие красивые светящиеся очертания фигуркам, провод вырван, олени погнуты. Кроме того, в парке была замечена женщина, снимавшая с деревьев украшения, а возле здания горсовета и вовсе срублены несколько елей.
Нарушителям зоны отдыха и развлечений теперь грозит серьезный штраф.


Источник: Взгляд из Одессы



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