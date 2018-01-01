В Одесской области разрушили новогоднюю резиденцию

Неизвестными была разрушена резиденция Деда Мороза, созданная при поддержке Кодымского городского совета. Кодымчане и гости с удовольствием гуляли, отдыхали, снимались на видео и фото на фоне светящихся в сумеречное время саней с запряженными оленями, елок, снеговиков, прочего зимнего антуража.

Но к сожалению, радовались маленькие жители Кодымы недолго, так как в первых числах января вандалы разрушили всю красоту: разрезали провода, придающие красивые светящиеся очертания фигуркам, провод вырван, олени погнуты. Кроме того, в парке была замечена женщина, снимавшая с деревьев украшения, а возле здания горсовета и вовсе срублены несколько елей.

Нарушителям зоны отдыха и развлечений теперь грозит серьезный штраф.