Теперь как в Европе

С нового года в Украине запретили захоронения на полигонах необработанных отходов, а всех граждан обязали сортировать мусорНорма существовала и раньше, но вступила в силу в полном объеме только сейчас. Идея, говорят юристы и экологи, неплохая: такая система уже давно существует в развитых странах. Однако заработать закон сразу не сможет, так как в подавляющем большинстве городов, в частности в Одессе, просто нет соответствующей инфраструктуры.

Пластик, стекло, батарейки, строительные отходы — это не весь список того, что годами лежит на полигонах и свалках, загрязняя окружающую среду. Но теперь весь мусор должны сортировать, а захоронения непереработанных отходов запрещены законом.

По новым правилам, которые вступили в силу с 1 января, нельзя не только вывозить такой мусор, но и вообще выбрасывать его в бак. За это теперь предусмотрен штраф, однако с суммой пока не определились. Вообще сортировать мусор граждане и различные предприятия должны были еще с 2012 года, но в полном объеме положения об этом вступили только сейчас. Но все не так просто.

«С одной стороны, это позитивное явление, но санкция, которая предусмотрена за неисполнение закона, крайне мала. Применение этого закона будет также затруднено, потому что инфраструктура Украины не готова к этому», — рассказал юрист Андрей Фальковский.

В Одессе проблемой переработки бытовых отходов занимались в основном экоактивисты. В прошлом году они даже создали “Школу сортировки мусора”, где одесситам рассказывают, куда можно сдавать стекло, пластик, полиэтилен или батарейки, и зачем это делать. Также вводили и экопроекты, в частности «Превращай мусор в помощь». В рамках акции отсортированные отходы сдают на переработку, а средства переводят украинской армии. Основательница проекта, Анна Михайленко, считает, что к сортировке мусора украинцы еще не готовы. Ведь мест, куда его вывозить, почти нет.

«Большинство одесситов и украинцев не готовы. Мы будем сортировать у себя дома, на балконах мы захламим половину кухни. Мы готовы, но мы выходим с этими пакетами и что дальше делаем? Выходим на улицу и видим альтфатер зелёного цвета. Всё. Мы не видим сетки, мы не видим для чего всё», — рассказала Анна Михайленко.

Подавляющее большинство бытовых отходов попадают в обычные мусорныхе баки, а оттуда — на свалку, где его просто закапывают в почву. В идеале мусор должен выбрасываться в специальные контейнеры — для пластика, стекла или металла — и отправляться на переработку. А на полигонах захораниваться должен только мусор, который отсортировать нельзя. Специалисты говорят, чтобы закон начал действовать, проблему следует решать комплексно.

«Чтобы этот закон мог действовать, надо выработать методику внедрения этого закона, методику сортировки по областям. Согласно ГСН строительства полигонов, Украина разделена на пять зон. В них должны быть разные методики и сортировки», — заявила главный специалист по охране окружающей среды компании «Союз» Фаина Павлюченко.

Экологи в свою очередь уверяют, захоронения отходов в почву вообще недопустимо. В Европе перерабатывают почти всё.

«Захоранивать отходы можно только те, которые нельзя переработать и утилизировать. По большому счёту, в Европе таких отходов не существует. Практически все отходы можно переработать, использовать в качестве вторсырья, либо вернуть в дальнейшую цепочку использования, либо сжечь и добить энергию», — отметила эколог Анна Натоптанная.

В Одессе уже проводили эксперимент: в некоторых районах ставили специальные контейнеры для пластика или стекла, но впоследствии он провалился. Сейчас чиновники подойдут к проблеме серьезно. Уже 14 января мэрия объявит конкурс среди обслуживающих компаний на сортировку отходов.