4CITY вручил гранты проектам-победителям

Денежный фонд в размере 435 тысяч гривен был распределен между проектами-победителями, которые участвовали в программе, инициированной проектом 4city.

Самый большой грант в размере 149 тысяч гривен получил проект «Уличное пространство», который подразумевает создание креативной, нешаблонной площадки, грамотно вписанной в городской и природный ландшафт. Уже летом этого года проект должен быть реализован в парке Шевченко.

Также гранты получили проекты «Городской парклет» -49 тысяч гривен; «Электронная карта деревьев» -55 тысяч гривен; «Need. Necessary Education» -62 тысячи; «Игры на стене» -45 тысяч гривен; «Первый одесский двор-сцена» -15 тысяч; «100 одесситов» и другие проекты в сфере культуры, образования и преобразования городской среды.