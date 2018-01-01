 
Информация к новости
  • Просмотров: 75
  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

4CITY вручил гранты проектам-победителям

Категория: Новости

4CITY вручил гранты проектам-победителям

   Денежный фонд в размере 435 тысяч гривен был распределен между проектами-победителями, которые участвовали в программе, инициированной проектом 4city.
Самый большой грант в размере 149 тысяч гривен получил проект «Уличное пространство», который подразумевает создание креативной, нешаблонной площадки, грамотно вписанной в городской и природный ландшафт. Уже летом этого года проект должен быть реализован в парке Шевченко.

Также гранты получили проекты «Городской парклет» -49 тысяч гривен; «Электронная карта деревьев» -55 тысяч гривен; «Need. Necessary Education» -62 тысячи; «Игры на стене» -45 тысяч гривен; «Первый одесский двор-сцена» -15 тысяч; «100 одесситов» и другие проекты в сфере культуры, образования и преобразования городской среды.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 