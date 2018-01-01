На Ланжероновской неизвестные зачем-то измазали звёзды Ахматовой, Олеши и Жванецкого

Звёзды Анны Ахматовой, Юрия Олеши и Михаила Жванецкого на Аллее звёзд «смачно» замазаны солидолом. Причём, досталось только им, остальные знаки остались чистыми.

Аллею звёзд на Ланжероновской открыли 3 сентября 2014 года. Первыми стали звёзды самой Одессы, Анны Ахматовой, Исаака Бабеля, Юрия Олеши, Михаила Жванецкого, Киры Муратовой.

Напомним, что в этом году на Ланжероновской были увековечены Илья Ильф, Евгений Петров, Валентин Катаев, Кириак Костанди, Валерий Ободзинский и Константин Паустовский.