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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

На Ланжероновской неизвестные зачем-то измазали звёзды Ахматовой, Олеши и Жванецкого

Категория: Новости / Происшествия

На Ланжероновской неизвестные зачем-то измазали звёзды Ахматовой, Олеши и Жванецкого

   Звёзды Анны Ахматовой, Юрия Олеши и Михаила Жванецкого на Аллее звёзд «смачно» замазаны солидолом. Причём, досталось только им, остальные знаки остались чистыми.

Аллею звёзд на Ланжероновской открыли 3 сентября 2014 года. Первыми стали звёзды самой Одессы, Анны Ахматовой, Исаака Бабеля, Юрия Олеши, Михаила Жванецкого, Киры Муратовой.

Напомним, что в этом году на Ланжероновской были увековечены Илья Ильф, Евгений Петров, Валентин Катаев, Кириак Костанди, Валерий Ободзинский и Константин Паустовский.


Источник: OBLVESTI



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