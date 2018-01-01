Пожар в Одесской области был организован, чтобы скрыть убийство

У пожарных в Савранском районе не было ни одного шанса спасти на пожаре в селе Негрово 55-летнюю женщину.

Как выяснилось, она была мертва еще до того, как в ее доме возник пожар.

Когда медики нашли на теле погибшей следы насильственной смерти, местное отделение полиции начало оперативно-следственные действия.

В результате уже на следующий день по обоснованному подозрению в совершении преступления был задержан 23-летний местный житель.

Который, как сообщает ГУНП, уже дал признательные показания. По его словам, он пришел к знакомой, а когда после употребления алкогольных напитков между ними возник конфликт, то просто забил ее насмерть.

После этого, чтобы скрыть преступление, поджог дом и скрылся.

Проводятся следственные действия. По факту совершенного преступления начато производство по статье 115 (умышленное убийство).