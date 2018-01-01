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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В прошлом году одесские коммунальщики высадили более тысячи деревьев и полутора тысяч кустов. И это только в центре города

Категория: Новости


В прошлом году одесские коммунальщики высадили более тысячи деревьев и полутора тысяч кустов. И это только в центре города

Как сообщает пресс-служба мэрии, в течение 2017 года коммунальщики высадили в центральной части Одессы 1094 дерева и 1547 кустарников.

Причем благодаря небывало теплой погоде эти работы проводились буквально до самого конца года. Так, последняя высадка прошла 30 декабря.

А уже 4 января начались подготовительные работы по посадке катальп, которых еще называют «деревья счастья».

Всего же до конца весны 2018 года в центральной части города планируется высадить 1700 молодых деревьев.



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