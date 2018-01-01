Фонд госимущества выставил на аукцион знаменитый одесский «Орион». Уже в третий раз…

Фонд Госимущества Украины выставляет на продажу предприятие «Орион».

Как сообщил в соцсетях руководитель ФГУ Виталий Трубаров, на продажу выставляется 51% акций предприятия.

По всей вероятности, спам аукцион состоится уже весной, поскольку завершить все работы по инвентаризации завода планируется завершить до 25 февраля.

Отметим, что «Орион» уже пытались продать. Причем дважды – в 2013 и 2014 годах, но тогда эти попытки закончились безрезультатно.

Напомним, что «Орион» является одним из старейших производственных циклов Одессы и был введен в эксплуатацию еще в конце девятнадцатого века.