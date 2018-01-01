Тайны убивающего времени ВИДЕО

Декабрь, убивающий мужчин

В декабре мужчины пропадают без вести и погибают чаще, чем в любой другой месяц, установили исследователи из Портсмутского университета в Великобритании. Данные были опубликованы в отчете на сайте университета. С декабря по февраль мужчины отправляются на вечеринки, с которых уже не возвращаются, сообщают исследователи.

Они рассмотрели 96 случаев за 2010-2015 годы, в которых мужчины от 16 до 62 лет пропадали без вести, а позже были найдены их трупы. В 71% случаев это были мужчины моложе 25 лет. Как выяснилось, 22% исчезновений приходились на декабрь, а всего за зиму исчезало 53% мужчин от общего количества пропавших. 74% погибших незадолго до исчезновения были замечены в ночных клубах, барах и пабах.

Это первая подобная работа, акцент в которой был сделан на конкретных обстоятельствах исчезновения, а не на личных характеристиках пропавших людей.

Не смотря на комичность МЭМа «британские ученые» тема вполне печальная, особенно для близких и родственников пропавших. Что стоит за данным исследованием, кроме мало эффективной попытки предостеречь людей. А стоят космические циклы, психология и власть календаря.

Рождество и Новый год это праздники, связанные с мечтами о будущем, с программированием этого будущего. Церковь предлагает рождественский пост, как психологическую технологию, способствующую ментальному обновлению личности в этот важный период. Но требующий усилий над собой пост, люди склонны заменять алкоголем «снимающим напряжение» без дополнительных усилий. И хотя, алкоголь, в отличие от поста, молитвы и само рефлексии не способствует эволюционному возрастанию личности, а даже наоборот, он дарит кратковременное ощущение счастья.

По сути, смысл исследования ученых из Портсмутского университета заключается в том, что мужчин, как активную часть человечества убивает время и время это – зима. Для того что бы разобраться в вопросе необходимо понять что такое время.

Наука нам говорит, что время – не активно, это среда материального бытия, пассивный регистратор событий. Время имеет одно свойство – длиться. Психологические же свойства времени – это перенесённые на него особенности бытия и особенности восприятия субъекта.

Психологическое время имеет три аспекта восприятия: хронос (длительность), циклос (повторяемость) и кайрос (качественность, окно возможностей) Привнесенные из языческой мифологии, аспекты времени полностью укладываются в волновую теорию, длительность, фаза, сложение фаз или их вычитание, в случае противофазы.

Хронологическая власть, власть календаря и его красных дат, построена на синхронизации общественного сознания через праздники, здесь работает цикличность времени, через которые нам навязывают схожие представления, которые превращается в моральные ценности, осуществляющиеся на уровне внутреннего мира. Они формируют общности людей, что объясняет живучесть некоторых праздников от которых, уже отказалась официальная пропаганда.

Убивает мужчин третья ипостась времени – кайрос несчастливый случай, роковое стечение обстоятельств, негативный эмоциональный фон, алкоголь и сложные метеоусловия зимы. И хотя время не является самостоятельной сущностью, пожирающей зимою мужчин (хорошая идея для голливудского триллера), а всего лишь отражение нашего, порою, замутненного сознания, тем не менее, необходимо отметить, небрежное к нему отношение – опасно для жизни!

Церковь не зря предлагает рождественский пост, как психологическую технологию, способствующую ментальному обновлению личности. Не жалейте усилий для духовного возростания - будете живы и здоровы.