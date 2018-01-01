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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

Украинских моряков освободили из сирийского плена

Категория: Новости


Украинских моряков освободили из сирийского плена

Десять украинских моряков, задержанных в порту Тартус с августа 2017 года возвращаются на Родину.

По имеющейся информации, с ними заключил контракт турецкий судовладелец, согласно котором они должны были идти в Ливан.

Однако, как выяснилось, сухогруз «Старшина Деров», на котором они должны были работать, находится в сирийском порту Тартус, где был арестован за долги судовладельца. Капитан корабля просто забрал у них паспорта. После этого более полугода судно не покидало порта, покинуть борт судна моряки не могли. Зарплату им не платили, и, в результате, сумма задолженности составила более пятидесяти тысяч долларов.

Отметим, что по имеющимся данным, среди освобожденных есть уроженцы Одессы, Киева, Херсона и Николаева. Все расходы по их возвращению взяло на себя государство.



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