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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

"Лысую" елку из Рима могут превратить в музейный экспонат

Категория: Новости

"Лысую" елку из Рима могут превратить в музейный экспонат

Главной елке Рима, которая в декабре вызвала волну насмешек из-за своего раннего "облысения", могут дать вторую жизнь, выставив в музее.

Об этом сообщает Agence France Press

Елка, которую ласково называют Spelacchio (примерный перевод "облезлая" или "осыпанная"), может превратиться в экспонат в римском музее современного искусства MAXXI.

"Лысую" елку из Рима могут превратить в музейный экспонат

 

Норвежская ель, которая стоила бюджету итальянской столицы 48000 евро, была объявлена ​​мертвой после своего прибытия в Рим в декабре. Многие это восприняли как метафору отражающую состояния, в котором находится столица.

Однако вместе с тем у дерева появилось много преданных фанатов, которые и хотят дать елке новую жизнь. Также у дерева есть собственная страница на Твиттере.

"Лысую" елку из Рима могут превратить в музейный экспонат

 

"Говорят, что меня хотят выставить в музее. Перееду к Караваджо ", - говорится в заметке елки.

Если же с музеем не сложится, у властей Рима есть план "Б" - сделать из елки деревянный домик для кормящих грудью, или тысячи карандашей для городских школ.



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