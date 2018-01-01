Очередная «вспышка» кори, теперь на Львовщине

С 17 декабря 2017-го по 5 января 2018 г. 38 сотрудников японского предприятия Fujikura, расположенного во Львовской обл., заболели корью.

Об этом сообщил представитель Главного управления Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает портал УН.

Сейчас 26 человек еще лечатся, а 12 уже выздоровели и выписаны из больницы.

Среди подхвативших инфекцию сослуживцев 26 из Львова, 11 из Львовской обл. и лишь один — из Хмельницкой.

Чиновник добавил, что количество заболевших в ближайшее время может увеличиться, ведь на предприятии работают более тысячи человек, а корь — высококонтагиозное вирусное заболевание.

Напомним, в 2017 г.заболевших корью зарегистрировано в 70 раз больше, чем в 2016-м. В конце года сообщалось, что в Одессе ежедневно в больницы с диагнозом «корь» попадают в среднем 11 человек

Источник