Умер американский астронавт Джон Янг

В штате Техас на 88-м году жизни скончался известный американский астронавт Джон Янг, побывавший на Луне.

О его смерти сообщает NASA.

По данным агентства, Янг скончался 5 января от последствий пневмонии.

We remember our most experienced astronaut, John Young.

“Today, NASA and the world have lost a pioneer." Full statement from our Acting Administrator Robert Lightfoot on the passing of Young: https://t.co/WI6BDpbQ7e pic.twitter.com/WeRxkBGAZB

— NASA (@NASA) 6 января 2018 г.

Отметим, что Джон Янг девятый астронавт, ступивший на поверхность Луны и один из трёх людей, водивших по её поверхности лунный автомобиль. Он первый командир корабля «Спейс Шаттл» STS-1. Янг - первый человек, совершивший пятый (1981) и шестой (1983) космический полёт. В шестом полёте он руководил первым в мире экипажем из шести человек STS-9.

Наша справка

Джон Янг пилотировал космические корабли: «Джемини», «Аполлон» и «Спейс Шаттл» «Колумбия». Джон Янг был во второй тройке астронавтов, вышедших на орбиту вокруг Луны. Джон Янг — девятый астронавт, ступивший на поверхность Луны. Он первый командир корабля «Спейс Шаттл».

Джон Янг окончил Высшую школу в Орландо, Флорида. В 1952 году он с отличием окончил Технологический институт Джорджии и получил степень бакалавра аэронавтики. После службы в Военно-морских силах США Янг был направлен в школу лётчиков-испытателей. С 1959 служил лётчиком-испытателем в ВМС.

В сентябре 1962 года Джон Янг был отобран во вторую группу астронавтов США.

Первый космический полёт Джон Янг совершил совместно с Вирджилом Гриссомом на космическом корабле «Джемини-3» 23 марта 1965 года. Это был первый пилотируемый полёт по программе «Джемини».

Второй полёт Янг совершил в качестве командира «Джемини-10, 18—21 июля 1966 года.

Во время третьего полёта, 18—26 мая 1969 года, Янг был пилотом командного модуля «Аполлона-10». Это был второй полёт по программе «Аполлон» с выходом на окололунную орбиту. В полёте отрабатывалась генеральная репетиция высадки на Луну. После выхода на орбиту вокруг Луны Янг оставался в командном модуле «Аполлона-10», а Томас Стаффорд и Юджин Сернан совершали манёвры на высоте 15 километров над поверхностью Луны в лунном модуле. Янг был награждён за этот полёт медалью НАСА «За выдающиеся заслуги» в 1969 году.

В четвёртом полёте, 16—27 апреля 1972 года, Джон Янг выполнял роль командира «Аполлона-16». Это была пятая экспедиция по программе «Аполлон» с высадкой на поверхность Луны. 20 апреля 1972 года Джон Янг ступил на поверхность Луны (за этот полёт Янг получил вторую медаль «За выдающиеся заслуги»).

12—14 апреля 1981 года состоялся первый пилотируемый полёт STS-1 по программе «Спейс Шаттл». Джон Янг был командиром шаттла «Колумбия». Это был пятый полёт Джона Янга в космос. Таким образом, Янг стал первым астронавтом, который пять раз летал в космос.

28 ноября— 8 декабря 1983 года состоялся шестой и последний полёт Джона Янга в космос в качестве командира шаттла «Колумбия» (STS-9). В составе экипажа был первый астронавт из ФРГ — Ульф Мербольд, первый иностранный астронавт на космическом корабле США. Джон Янг стал первым астронавтом, который шесть раз летал в космос.

С января 1974 года по май 1987 года Джон Янг служил руководителем бюро астронавтов НАСА. С мая 1987 по февраль 1996 года — помощником директора Космического центра им. Джонсона НАСА. В феврале 1996 года Джон Янг становится техническим директором в Космическом центре им. Джонсона. В декабре 2004 года, после 42-летней службы в НАСА, Джон Янг вышел на пенсию.

В общей сложности, Джон Янг имеет более 15 100 часов налёта на различных летательных аппаратах.

Источник