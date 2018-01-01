Серьезные ДТП произошли сегодня в Одессе

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации патрульной полиции, утром на пятой станции Большого Фонтана произошло столкновение «Mercedes» с «ВАЗом». При этом наглядную победу одержало иностранное качество.
Автомобиль «ВАЗ» не только смяло, но и фактически разорвало, поскольку «отделившиеся» части кузова отлетели на несколько метров.
Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.
Причины выясняются.
А всего несколькими часами ранее в центре города произошло другое крупное ДТП. Там на пересечении улицы Жуковского и Тираспольской площади «Джип» протаранил сразу три автомобиля. И остановился всего за несколько шагов до витрины магазина.
При этом пострадал сам водитель внедорожника.
Проводится расследование.