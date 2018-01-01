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  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Серьезные ДТП произошли сегодня в Одессе

Категория: Новости


Серьезные ДТП произошли сегодня в Одессе

По информации патрульной полиции, утром на пятой станции Большого Фонтана произошло столкновение «Mercedes» с «ВАЗом». При этом наглядную победу одержало иностранное качество.

Автомобиль «ВАЗ» не только смяло, но и фактически разорвало, поскольку «отделившиеся» части кузова отлетели на несколько метров.

Водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Причины выясняются.

А всего несколькими часами ранее в центре города произошло другое крупное ДТП. Там на пересечении улицы Жуковского и Тираспольской площади «Джип» протаранил сразу три автомобиля. И остановился всего за несколько шагов до витрины магазина.

 

Серьезные ДТП произошли сегодня в Одессе

 

При этом пострадал сам водитель внедорожника.

Проводится расследование.



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