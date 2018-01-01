Кравчук предлагает изменить Минские договоренности

Одним из путей урегулирования конфликта в Донбассе может стать изменение содержания Минских соглашений ("Минск-2"), заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

Он предлагает "изменить или наполнить Минский формат другим содержанием". По словам Кравчука, он имеет в виду "либо переход к Будапештскому формату, либо оставить Минский, но наполнить другими возможностями, другими веяниями, другими действиями".

Кроме того, продолжил первый президент страны, важным шагом в этом направлении могла бы стать встреча высшего российского и украинского руководства. При этом Кравчук оговорился, что на такой встрече по вопросу "территориальной целостности" стороны "никогда не смогут говорить", а все остальное можно обсуждать.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан представителями Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года. Предварительно документ был согласован с главами стран — участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Однако? этот план до сих пор не реализован.

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