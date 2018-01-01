Появился полный список арестованных судом компаний Ахметова

Появился полный список компаний Рината Ахметова и группы СКМ, замороженный кипрским судом в Никосии по иску Raga Establishment (бывшей Epic Telecom Invest Ltd). Данный список предоставила сама компания-истец/
Арестованные активы олигарха были разбиты на девять кластеров. В них попали:
100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр);
акции банка "ПУМБ";
100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр);
90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер";
100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды);
100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" – это отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости);
кипрская компания UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш");
100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" – крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы);
100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами группы "Параллель"(автозаправки);
100% "СКМ Финанс";
100% акций холдинга ДТЭК.
Как известно, Raga Establishment в 2013 году продала "Укртелеком" Ахметову. Олигарх должен был заплатить 860 млн долларов, но предоставил только аванс в размере 100 млн долларов, после чего прекратил выплаты.
Затем Raga Establishment обратилась в Лондонский арбитражный суд, который обязал Ахметова выплатить остаток. Но олигарх решение суда проигнорировал. По словам представителя истца, Ахметов пытался освободить свои компании от активов "путем изъятия активов и обмана". Поэтому суд Никосии 27 декабря и решил заморозить активы. 3 января решение суда стало доступно общественности.
В Raga уточнили, что для того чтобы арест на актив был наложен, его должен актуализировать Национальный суд каждой отдельно взятой юрисдикции. Это решение является техническим и может быть принято в любой стране мира.
Напомним, конечным бенефициаром Raga Establishment выступает бывший глава правления "Родовид банк" Денис Горбуненков. Он создавал компанию ЕСУ для покупки в интересах Рината Ахметова госпакета акций "Укртелеком". А объявленные публично собственники компании из Швейцарии были такими только формально.
Горубненков также управлял активами Фирташа, но к этой сделке по покупке ЕСУ тот не имел отношения. Зато он выступил поручителем по одному из кредитов, который Горбуненков взял для покупки акций "Укртелекома".
В конце декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.