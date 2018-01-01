Появился полный список арестованных судом компаний Ахметова

Появился полный список компаний Рината Ахметова и группы СКМ, замороженный кипрским судом в Никосии по иску Raga Establishment (бывшей Epic Telecom Invest Ltd). Данный список предоставила сама компания-истец/

Арестованные активы олигарха были разбиты на девять кластеров. В них попали:

100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр);

акции банка "ПУМБ";

100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр);

90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер";

100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды);

100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" – это отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости);

кипрская компания UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш");

100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" – крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы);

100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами группы "Параллель"(автозаправки);

100% "СКМ Финанс";

100% акций холдинга ДТЭК.

Как известно, Raga Establishment в 2013 году продала "Укртелеком" Ахметову. Олигарх должен был заплатить 860 млн долларов, но предоставил только аванс в размере 100 млн долларов, после чего прекратил выплаты.

Затем Raga Establishment обратилась в Лондонский арбитражный суд, который обязал Ахметова выплатить остаток. Но олигарх решение суда проигнорировал. По словам представителя истца, Ахметов пытался освободить свои компании от активов "путем изъятия активов и обмана". Поэтому суд Никосии 27 декабря и решил заморозить активы. 3 января решение суда стало доступно общественности.

В Raga уточнили, что для того чтобы арест на актив был наложен, его должен актуализировать Национальный суд каждой отдельно взятой юрисдикции. Это решение является техническим и может быть принято в любой стране мира.

Напомним, конечным бенефициаром Raga Establishment выступает бывший глава правления "Родовид банк" Денис Горбуненков. Он создавал компанию ЕСУ для покупки в интересах Рината Ахметова госпакета акций "Укртелеком". А объявленные публично собственники компании из Швейцарии были такими только формально.

Горубненков также управлял активами Фирташа, но к этой сделке по покупке ЕСУ тот не имел отношения. Зато он выступил поручителем по одному из кредитов, который Горбуненков взял для покупки акций "Укртелекома".

В конце декабря Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

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