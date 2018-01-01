Вятрович предложил признать период в составе СССР "оккупацией"

Владимир Вятрович считает, что 2017 год знаменует столетие "начала большевистской агрессии"

Украине следует признать период пребывания в составе СССР "оккупацией" и принять законы, которые бы зафиксировали правопреемственность нынешней страной традиций Украинской Народной Республики (УНР). Такое мнение выразил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. основой его утверждений, как в прочем и всегда, является вольное, если не сказать манипулятивное, использование исторических фактов. куда, к примеру девать тот факт, что на момент распада Союза, Украина являлась одной из богатейших советских республик? Вся надежда Вятровича устремлена к поколениям не знающим истории своей страны.

"В следующем году мы как раз имеем целый ряд важных событий, связанных с украинской революцией. Она будет формировать представление общества о связи между современным украинским государством и Украинской народной республикой (УНР), она будет определять как раз, чем был советский период. В конце концов, все чаще в политическом поле звучат уже те тезисы, которые звучат уже давно на исторической почве. Речь идет о советской оккупации, о становлении большевистского, потом коммунистического оккупационного режима", - сказал он в эфире "5 канала".

При этом Вятрович считает, что Киев должен продемонстрировать "политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 1917-1921 годов до современного государства". По словам историка, 2017 год знаменует столетие "начала большевистской агрессии".

С мая 2015 года на Украине действует закон декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о вековых связях с Россией. Московский проспект в столице уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой.

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