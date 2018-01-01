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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

На Закарпатье дети вовремя колядования отравились алкогольными напитками

Категория: Новости / Происшествия

На Закарпатье дети вовремя колядования отравились алкогольными напитками

В 2 часа ночи 7 января в полицию города Хуст Закарпатской области поступило сообщение врача приёмного отделения районной больницы о том, что к ним доставлены двое 13-летних подростков с тяжёлым алкогольным отравлением.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

В больницу прибыла следственно–оперативная группа. Полиция установила, что два 13-летних жителя села Драгово Хустского района вовремя колядования отравились алкогольными напитками, которыми их угостили знакомые.

Состояние одного из мальчиков тяжёлое, он находится в реанимации. Второй находится на лечении в детском отделении, у него врачи диагностировали алкогольное отравление средней тяжести.



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