В качестве новогоднего подарка - светофор?

Давнишняя мечта жителей жилмассива «Радужный», похоже, сбылась. На выезде со стороны улицы Левитана наконец-то установили светофор.

Как сообщают жители микрорайона в соцсетях, теперь данный перекресток, признанный одним из самых «смертоносных в Одессе», станет значительно безопаснее. Кроме того, намного упростится сам процесс выезда из «Радужного», который до сих пор был весьма затруднен. Особенно – в «часы пик».

Напомним, что установить такой светофорный объект жители жилсассива требовали у городских властей более года.

Впрочем, само по себе подобное требование к одесскому муниципалитету было весьма сомнительным. Поскольку сам жилмассив «Радужный» находится за пределами городской черты, власти города были отнюдь не обязаны его выполнять.

Поэтому установка там светофора – это очередной акт доброй воли со стороны городского самоуправления.