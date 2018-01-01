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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Рука американской помощи «заплыла» в Одессу.

Категория: Новости


Рука американской помощи «заплыла» в Одессу.

Накануне в Одесским порту пришвартовался американский эсминец «Carney».

Согласно заявлению командования 6-го флота США, цель захода корабля в Одессу и вообще его пребывание в Черном море – «поддержка безопасности и стабильности в регионе».

Ракетный «привет» из Америки пробудет в Одессу до 11 января.

Отметим, что эсминец «Carney» принимал участие в военно-морских учениях «Си Бриз-2017» и имеет на борту вооружение различного класса, включая ракеты типа «вода-вода» и «вода-воздух».



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