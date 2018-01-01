В Одессе распахнула двери самая добрая Резиденция

Рождественская резиденция добра… Вы думаете, что это всего лишь нечто сказочноподобное, что бывает только в мечтах? Ничуть не бывало! Самая настоящая «Рождественская резиденция добра» все эти рождественско-новогодние дни работает для тех, кто наиболее в этом нуждается. А посему – спешите делать добро!

По 8 января 2018 г. здесь, на главной улице города, в самом центре празднично-яркой Одессы, будет работать изо всех своих сказочных сил настоящий оазис благотворительности.

А это означает, что каждый день, с 10 утра и до 22.00, одесситы посещают Резиденцию всей семьей, где каждый не только ощущает атмосферу Рождества, но и вносит свой посильный вклад в благие дела: здесь, на Дерибасовской, усилиями общественных организаций объединены под одной крышей сразу три проекта – «Добрый гость», «Вторая жизнь ваших вещей» и «Собери подарок сироте».

А еще здесь очень весело, сказочно и по-хорошему «ярморочно»»

Проект «Добрый гость» создан для того, чтобы доставить радость одиноким, немощным пожилым людям. Хотите поучаствовать? Приносите гостинцы. Их передадут бабушкам и дедушкам, которые очень нуждаются во внимании и рождественском настроении.

«Вторая жизнь ваших вещей» – тоже очень добрый проект. Если вы до сих пор не знаете, куда отдать хорошие игрушки, чистую одежду, предметы быта, смело несите в Резиденцию Добра. Здесь все распределят и отдадут ваши вещи тем, кому они действительно нужны.

Проект «Собери подарок сироте» позволяет сделать индивидуальный подарок на основании загаданного им желания ребенку-сироте из приюта, детского дома или многодетной семьи. Кстати, как оказалось, дети-сироты не «повально» мечтают об айфонах, а просят игрушки, футбольный мяч или просто набор фломастеров. Выберите ребенка, чье желание вы хотите реализовать, в альбоме с фотографиями, приносите подарок в Резиденцию добра. Здесь опишут его содержимое, упакуют, и передадут с наилучшими пожеланиями маленькому адресату!

А еще здесь, в Рождественской резиденции добра, проходит благотворительная ярмарка-продажа картин, фотографий и других рождественских сувениров. Все собранные средства идут на подарки и сладкие угощения для сирот из приютов, детских домов и интернатов.

Здесь вас с большим удовольствием встретит теплая компания Ангелов добра, а также горячий чай и разные вкусности. Кроме того, всех одесситов и гостей города, кто заглянет в Резиденцию добра, ожидает насыщенная культурная программа.

Но и это еще не все. Тематические встречи с талантливыми одесситами, рождественские просмотры мультфильмов, музыкальные молодежные вечера и мастер-классы для детей (по росписи пряничных домиков, изготовлению елочных игрушек и т.д.) – все это тоже для вас и ваших детей, чтобы праздники и в самом деле были незабываемыми!

А еще в самой доброй одесской резиденции… сообщают хорошие новости, которых, согласитесь, нам с вами порой так не хватает. Как это происходит? Поспешите на Дерибасовскую – узнаете сами, ведь на то они и рождественско-новогодние праздники, чтобы с нами случались хотя бы самые маленькие (и большие!), самые приятные новогодние чудеса.

Подскажем только, что Марафон хороших новостей – самый уникальный и пока единственный не только в Одессе, но и в Украине, где каждый сможет услышать только благие вести!

Кстати, Рождественскую резиденцию добра очень мило украсил своим стендом одесский Музей кукол и игрушек. Здесь можно полюбоваться куклами разных времен. Эти куклы удивительны еще и тем, что, как рассказывают мастера-куклотворцы, они умеют исполнять заветные желания.

Пусть же ваши мечты будут светлы, как и свет самого Рождества, и пусть все они непременно сбываются: Рождественская резиденция добра сделает для этого все возможное!