Спаситель родился, чтобы научить нас любить друг друга!

7 января большинство украинцев: и православные, и греко-католики отмечают один из главных христианских праздников – Рождество Христово, встречают родившегося в яслях Вифлеемских Спасителя мира, Богомладенца Иисуса Христа!

…Более 2000 лет назад Спаситель мира появился на свет, чтобы прожить на Земле полную тягот, забот и скорбей человеческую жизнь. Чтобы пострадать на кресте, быть осмеянным, отверженным, оплеванным, оставленным всеми, включая своих учеников... Но в итоге - чтобы победить мир с его пороками и грехом! И дать всем нам – увязшим в самолюбии, алчности и злости людям - главную заповедь: «ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА»! Какие, по сути, простые слова, но какой в них непостижимый, трудный для понимания обычным человеческим умом смысл! Ведь Господь предлагает любить не только своих друзей и близких, которых мы и так любим. Господь предлагает любить всех! Любить врагов! Любить обижающих и проклинающих нас! Предающих и враждующих с нами! Любить и прощать! Не держать обид, не злиться, не мстить! Ведь обиды разрушительны, а ненависть и злость изъедают прежде всего самого человека изнутри.

Ах, какими счастливыми стали бы люди, каким прекрасным и добрым был бы мир вокруг, если бы все мы и правда соблюдали эту простую заповедь Христа! Если бы любили друг друга! Если б действительно не желали и не делали друг другу того, чего не хотим себе! Если бы умели прощать, протягивать руку, не мстить, не копить обид! Может быть, встречая уже 2018 Рождество, постараемся? Может, уже поймем, наконец, что другого пути сохранять мир и быть счастливыми здесь, на Земле, нет и не может быть?

С Рождеством, дорогие читатели!