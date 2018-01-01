Что почитать зимой? Книги про зиму. Книги с зимним настроением. Книги про волшебные чудеса…

Читать зимой – это ни на что не похожее занятие. Пушистый снег за окном, потрескивание дров в камине, уютное кресло-качалка, горячий чай (пусть даже и только в нашем воображении) и… ожидание праздников, которые нам приносит зима. Новый год и Рождество погружают нас в атмосферу сказки. Довольно широк круг авторов, описавших как новогодний праздник, так и все, что случается на Рождество.

Предлагаем вам книги, которые помогут окунуться в зимнюю атмосферу и настроиться на праздничный лад.

«Рождественское чудо мистера Туми» Сьюзан Войцеховски

Сьюзан Войцеховски родилась в Нью-Йорке, штат Рочестер. Она хотела стать учителем, но эта работа оказалась гораздо тяжелее, чем она ожидала. Поэтому после нескольких лет обучения в колледже она ушла и решила найти более легкую профессию. Сьюзан искала себя в самых разных сферах деятельности, пока наконец не начала писать. "Обычно я пишу лежа в постели ночью или сидя в большом удобном кресле в гостиной. Мои персонажи говорят в моей голове, истории разворачиваются. Тогда я записываю их от руки. Только когда мои истории почти готовы, я иду к издателю, и он перепечатывает их на компьютере".

Сьюзан – любящая жена и мать троих детей: Джоэла, Кристианы и Мэри. По ее словам, все они стали прообразами героев ее книг. В свободное время Сьюзан Войцеховски любит читать и делает кроссворды для Нью-Йорк Таймс.

«Рождественское чудо мистера Туми» – это настоящая новогодняя сказка. О любви, о дружбе, о поиске себя и, конечно, о надежде. Если нет Рождества в твоем сердце, ты не найдешь его и под елкой. История эта рассказывает о мистере Туми, резчике по дереву, который никогда не улыбался. В итоге, конечно же, оказывается, что печалился он по причине смерти своих жены и ребенка. Но однажды к нему приходят вдова с сыном, которые просят его сделать рождественские деревянные фигурки, потому что при переезде они потеряли свои. И это все меняет. Думаю, любому читателю, который хоть в какой-то мере знаком с добрыми рождественскими сказками, не составит труда догадаться, что это Рождество у мистера Туми пройдет с улыбкой на губах, потому что он поймет, что нельзя все время держаться за прошлое. Подозреваю, что где-то за кулисами рассказа он женится на вдове… По своей сути история, конечно же, хороша. Она о том, как важно уметь расставаться со своим прошлым, ради своего же будущего. И о том, как Рождество и теплые чувства могут помочь вернуть человеку жажду жизни, любовь к ней. Да, замечательная история. И ещё… иллюстрации П .Дж. Линча

– это чудо! Они дополняют историю, оживляют ее, добавляют ей тепла, рождественской атмосферы, в которой чувствуются ароматы праздника и волшебства.

«Рождественская шкатулка» Ричарда Пола Эванса

Ричард Пол Эванс родился 11 октября 1962 года в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. В то время, когда он написал для своих детей "Рождественскую шкатулку", он работал в рекламном агентстве. Книга тут же стала бестселлером в США и началом карьеры Эванса как писателя.

Чуть позже он вместе с женой организовал приют для бездомных детей под тем же названием. В настоящее время уже более 30 тысяч детей были размещены в этом приюте. А сам писатель является отцом пятерых детей.

Каков же сюжет «Рождественской шкатулки»? Молодая семья Эвансов, поселившаяся по объявлению в старинном особняке богатой вдовы Мэрианн Паркин, обнаруживает в новом для себя месте множество удивительных вещей. Древние экземпляры Библии, картины в дорогих рамах, шкатулку с таинственными письмами неизвестному адресату. Дело происходит под Рождество. Ричард, Кери и их четырехлетняя дочь Дженни вместе с хозяйкой дома готовятся встретить праздник, как вдруг происходит страшное – Мэрианн умирает. Но перед смертью она открывает Эвансам великую тайну, перед которой меркнет даже горечь утраты...

Эту повесть Ричард Пол Эванс написал исключительно для себя, своей семьи и круга своих друзей. Написал и издал за собственный счет в количестве 20 экземпляров. Книга пошла из рук в руки, а затем начались звонки. Автору звонили знакомые и незнакомые люди и благодарили его за "Рождественскую шкатулку". Потом стали звонить книготорговцы с просьбами, нельзя ли заказать экземпляры для продажи, потому что у них эту книгу спрашивают. Так началось мировое шествие повести Ричарда Пола Эванса, и скоро ее автор стал одним из ведущих и востребованных писателей современности.

«Рождественские туфли» Донны Ванлир

Донна Ванлир родилась на северо-востоке штата Огайо. С самых ранних лет Донна сочиняла истории, но никогда не стремилась к тому, чтобы стать профессиональным писателем. Учась в школе, она писала статьи для школьной газеты и сочиняла сценарии праздничных мероприятий. Потом был колледж, работа в театре, на радио и в рекламном бизнесе, и только много лет спустя Донна сознательно решила заняться литературной деятельностью и «писать то, что ей самой нравится читать». Сейчас она живет во Франклине со своим мужем и двумя приемными детьми. В самое ближайшее время собирается усыновить третьего малыша.

«Рождественские туфли» – прекрасная, вдохновенная книга, которую можно с удовольствием почитать и в праздник, и в будний день. Эта трогательная повесть с нотками грусти заставляет еще сильнее верить в добро и новогодние сказки.

"Женщинам не нужны вещи. Им нужно внимание.И детей не надо заваливать игрушками. Зато им надо, чтобы их папа был рядом, играл с ними, обнимал их, смеялся с ними. Только это и имеет значение,и так было всегда!" В истории две семьи, связанные тонкой нитью. Одна семья среднего достатка, двое детей – мальчик и девочка. После рождения младшей дочери мама Мэгги узнает, что больна раком. Она умирает. Мы часто не понимаем, как нам дорог человек, пока его не потеряем! Мы забываем говорить "люблю". Мы забываем обнимать чаще. Вторая семья: мама, папа, две дочери. Папа делает все, чтобы выбиться в люди, стать богатым. И он добивается этого. Только вот работает он с утра до ночи, не видит жену, не играет с детьми. И внимание своё оказывает дорогими подарками. Но однажды туфли меняют его жизнь. Как? Не буду говорить, это стоит прочитать. Эта история заставляет каждого задуматься о том, а сколько лично он времени уделяет близким? Дела, заботы, работа... Но семья в любом случае должна оставаться на первом месте!

«Рецепт счастья» Сьюзен Виггз

С помощью тупых ножниц, страничек из конторской книги и позаимствованного степлера, а также карандаша, Сьюзен Виггз «выпустила в свет» свой первый роман в возрасте 8 лет. «Книга о некоторых плохих детях» была основана на похождениях самой Сьюзен и ее друзей. Из-за бурной реакции ее брата на первый писательский опыт сестры, Сьюзан ушла в подполье, и уже оттуда развлекала своих друзей анонимно написанными рассказами о вымышленных сестрах и братьях, которые не давали житья своим близким. Закончив Гарвардский университет, Сьюзен стала преподавать – просто чтобы доказать всем, что мозги у нее все же имеются. Однажды поздно ночью она закончила читать книгу, и тут ее настиг кошмар всех читателей – спать ей не хотелось, а в доме не оказалось ни одной непрочитанной книги! Тогда она вооружилась конторской книгой, карандашом и приступила к написанию романа под рабочим названием «Книга о некоторых плохих взрослых». С тех пор ею написано почти 40 романов, переведенных на многие языки мира. Писательница проживает на маленьком тихоокеанском островке с мужем и дочерью.

Да, довольно-таки странное начало романа, все начинается с семейного рецепта! Я абсолютно очарована тем, как автор обыграла традиционные, "семейные рецепты", вписанные в канву сюжета. Неплохая детективная история, не картонные персонажи, способные вызвать сопереживание, и потрясающе описанный быт небольшой фамильной пекарни.

В зимнюю ночь Дженни Маески потеряла все. Ее дом сгорел, и огонь уничтожил фотографии, дневники и, что самое печальное, старинные бабушкины рецепты. Уже много лет Дженни владела пекарней в Авалоне и вела кулинарную колонку в местной газете, мечтая когда-нибудь написать книгу. Начальник полиции Рурк Макнайт приютил ее в своем доме. Когда-то Дженни была помолвлена с его лучшим другом. Все эти годы между ней и Рурком существовало взаимное притяжение, но по негласному правилу они старались друг друга избегать. Будто сама судьба подсказывала Дженни, что пора расстаться с прошлым и тогда мечты о писательской карьере и счастливой семье смогут стать реальностью.

«Рождественский пес» Даниэля Глаттауэра

Даниэль родился в Вене в 1960 году, учился (защитил диссертацию на тему "зло в области образования"). Писатель, певец-официант, журналист, редактор прессы. Женат, имеет одного ребенка. Имеет пять индийских уток в загородный дом в Нижней Австрии.

О чем же его «Рождественский пес»? Макс терпеть не может Рождество, а потому решил спастись от праздника бегством, улетев на Мальдивские острова. Но выполнить гениальный план мешает его пес Курт, которого не с кем оставить. Курт неприхотлив и больше спит, чем бодрствует. Любимое состояние пса – состояние абсолютного покоя.

Катрин, с которой Макс познакомился в Интернете, в Сочельник исполняется тридцать. Ее мать и отец никак не могут смириться с тем, что дочь до сих пор не нашла избранника: желательно мужчину элегантного, умного, из хорошей семьи, с хорошим достатком, хорошим вкусом и хорошими манерами – в общем, настоящего джентльмена. И тут на горизонте появляется Курт со своим странным хозяином…

В общем, книга с юмором и легко читается, не смотря на то, что стоит очень серьезная проблема – одиночество людей среднего возраста. История любви, трогательная и удивительно теплая.