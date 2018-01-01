Красноармеец Горелов не мечтал стать генералом, но судьбе было угодно, чтобы он им стал

Дальний Восток стал ему близким

С высоты 95-летия Лев Николаевич Горелов порой анализирует свой жизненный путь. Детство и юношество его прошло в калужском селе, где его, а также брата и сестру, родители приучили к труду.

18-летним юношей в 1940 году Лев Горелов был призван в Красную Армию в десантные войска на Дальний Восток. Его 202-ая воздушно-десантная бригада дислоцировалась в Хабаровске. Именно эти войска в дальнейшем и определили его солдатскую службу. Здесь его застала Великая Отечественная война. Хотя фронт находился далеко на западе, но и на Дальнем Востоке спокойной жизни для военных не было. Рядом находились японские самураи, от которых можно было всегда ожидать неприятности. Все помнили Ханкин – Гол. Но Горелову пришлось участвовать в военных действиях на западном фронте. После окончания командирских курсов 23-летний старший лейтенант командовал ротой автоматчиков в составе 3-го и 2-го Украинских фронтов. Приходилось освобождать Венгрию, Чехословакию, Австрию.

Трудные бои провела его рота. Много осталось солдат на полях боев на чужой территории. Один бой Горелову часто вспоминается и сегодня.

– Это было в Венгрии. Перед нашим соединением была поставлена задача – форсировать реку Раба. Но для этого надо было атаковать и прорвать оборонительные позиции немцев. Сходу овладеть плацдармом не получилось. Уж слишком был интенсивным артиллерийско-минометный огонь противника, что располагался на другом берегу. Командующий фронтом маршал Родион Яковлевич Малиновский поставил задачу: совершить маневр, для чего выделил 10 амфибий. До наступления ночи моя рота провела разведку и рекогносцировку местности. На карте обозначили уязвимые места. Ночью тихо форсировали реку. Здесь сработал фактор внезапности, что позволило уничтожить вражеские батареи и командный пункт батальона врага. Наши воины-десантники заняли оборону на господствующих высотах, отрезав путь подхода резерва противника. На рассвете мы обеспечили переправу реки основным частям наших войск. Маршал Малиновский бойцам моей роты вручил награды, а меня поздравил с орденом Красной Звезды.

«Пражская весна» в жизни Горелова

Лев Горелов с детства привык не только работать, но и прилежно учиться. Всю свою жизнь он продолжал учебу. Это проявлялось не только в пополнении знаний в аудиториях и классах, а и самостоятельном совершенствовании. Хотя при возможности он пополнял и теоретические знания, окончил в 1958 году Военную академию имени Фрунзе. В 1973 году окончил курсы при академии Генерального штаба имени К.Е.Ворошилова. Ему доверили командовать воздушно-десантной дивизией. Те, кто служил под командованием Льва Николаевича, вспоминают, что он постоянно требовал повышения боевой подготовки в каждом подразделении. Стремился, чтобы десантники умели владеть самым современным оружием и умело его использовать. Не говоря о высокой дисциплине во всех частях. Очевидно, это и определило выбор самой высокоорганизованной дивизии, которой было поручено выполнить очень ответственное государственное задание.

Об этом вспоминает генерал Горелов.

– В мае 1968 года я получил шифровку – прибыть срочно в Москву к командующему ВДВ Василию Маргелову. Когда я пришел к нему, он сообщил, что мы едем к Министру обороны.

– А по какому вопросу? – спрашиваю его.

– Придем – узнаешь.

Приходим к Министру, на его столе лежат разложенные карты.

Маргелов докладывет:

– Товарищ Министр обороны, командующий Воздушно-Десантными Войсками с командиром седьмой дивизии прибыли по вашему приказанию.

– Здравствуйте! Генерал, обстановку знаешь в Чехословакии? – обращается он ко мне.

– Товарищ Министр обороны, по печати.

– Ну, вот что: берешь командиров полков, переодеваетесь в другую форму и летите в Прагу. Разведка объектов, которые вы будете брать, а брать объекты вот эти.

Он показал на карте место расположения ЦК, Совета Министров. Министерство обороны, мосты, теле– и радиоцентры, вокзал.

Внимательно рассматриваю карту и, обращаясь к нему, говорю:

– Товарищ Министр обороны, дивизия десантная, не готова драться в населенном пункте. У нас в уставах и наставлениях нет – брать, драться в городе. Надо время для подготовки.

– Ты генерал, ты и думай, будь здоров, – был ответ.

– Только прилетел в Каунас, как приглашают к ВЧ. Маргелов мне и говорит «Завтра, во столько-то часов, будет самолет, – с командирами полков выезжайте в Прагу на разведку, под видом дипкурьеров, пакеты вам будут, которые вы должны вручить там».

Нас пять человек, оделись в гражданскую форму и на аэродром. Прилетели в Прагу, прибыли в посольство, а там уже наших человек 20 генералов. Попросил показать необходимые объекты. Определили подходы к ним с аэродромов не только от пражского, но и с двух других. При знакомстве с городом я обратил внимание на здания с толстыми стенами. Думал, как здесь драться?

Прилетаю в Москву, обо всем доложил начальству и сразу же в дивизию. Начали думать с командирами полков, как обучить солдат брать города. Пригласил ветеранов, кому приходилось иметь дело с уличными боями. Для отвода глаз придумали версию, что необходимо готовить новый устав и для этого надо отработать новые методы ведения боя. Это отвлекло любопытство местных жителей, да и внешнюю разведку ввели в заблуждение. В общем, уделили много времени подготовке людей к предстоящей операции.

В средине августа 1968 года он получил пакет и поднял дивизию по тревоге. Вывели весь контингент на 9 аэродромов и разместили десантников в 450 самолетах и в 22 часа самолеты взяли курс на Прагу.

Предполагалось проводить ночное десантирование всей дивизии. Горелов предложил вместо десантирования, при котором неизбежны человеческие жертвы, произвести просто высадку войск с самолетов непосредственно на аэродромах. Политбюро несколько раз слушало этот вопрос, и доводы генерала Горелова его членов убедили, они дали добро на высадку войск из самолетов.

Благодаря тщательной подготовке к операции, каждое подразделение дивизии знало, как и куда идти, чтобы захватить объекты.

– Я горжусь и радуюсь тому, что при такой массовой военной операции ни один солдат дивизии тогда не погиб,– говорит Лев Николаевич.

Дивизия успешно завершила операцию в Праге и расположилась в пригородном лесу. Чтобы солдаты не скучали и не разболтались, командование проводило учения и марши. Когда в дивизию прибыл командующий ВДВ Василий Маргелов, здесь провели парад в честь успешного завершения операции.

Афганистан – наша общая боль

Афганистан всегда был загадкой для Советского Союза, но Союз всегда стремился поддерживать с ним дружеские отношения. Много лет страной управлял король Захир Шах. Однако в 1973 году небольшая группа военных совершила государственный переворот, который возглавил двоюродный брат короля Мухаммед Дауд. Однако в апреле 1978 года в стране произошла новая революция, и Афганистан был объявлен демократической республикой. Новое правительство возглавил премьер-минист Тараки. Но в стране постоянно происходили всякого рода волнения, которые организовывали бандформирования, сбежавшие в Пакистан. Республике угрожали наемники, а армия не могла в полной мере противостоять военным группировкам, которых поддерживал не только Пакистан, но и США. Вот почему афганское правительство неоднократно обращалось к советскому правительству с просьбой оказать им военную помощь.

Афганское правительство нуждалось и в квалифицированных военных советниках, которые помогли бы создать боеспособные вооруженные силы. И СССР оказывало такую помощь. В 1975 году туда был направлен в качестве главного военного советника генерал Лев Николаевич Горелов. Он вспоминает:

– В 1978 году после государственного переворота в Афганистане были сняты со своих должностей все командиры дивизий, полков и корпусов, которых мы готовили и обучали. В вооруженных силах в то время насчитывалось 10 пехотных дивизий, входящих в три армейских корпуса, три танковые бригады, пять авиационных полков, зенитно-ракетная бригада и артиллерийская бригада. Сухопутные войска насчитывали 180 тысяч, авиация 81 тысячу человек. В общей сложности армия при нашей военной поддержке вполне могла защищать страну. Но правительство Афганистана постоянно обращалось к СССР с просьбами оказать не только помощь вооружением, но и ввести свои войска.

Кроме того, в эти годы начали активизироваться антиправительственные силы, которые находились на территории Пакистана. Среди руководителей правительства Советского Союза все настойчивее проявлялось мнение, что американцы могут воспользоваться моментом и ввести туда свои войска. Тем более, наша разведка упорно твердила, что новое правительство Афганистана, во главе с Амином, является проамериканским. Очевидно, в связи с этим в 1979 году был вызван в Москву генерал Горелов, чтобы он дал более полную информацию о положении вооруженных сил в Афганистане.

– В октябре 1979 года я получил шифровку – прибыть в Москву для доклада Министру обороны, – вспоминает Лев Николаевич. – Сначала меня выслушал начальник Генштаба Николай Огарков. Он говорит: «Расскажите мне основные положения вашего доклада Министру обороны и членам Политбюро». Ну, я доложил ему. Он говорит: «Мое мнение точно такое же. Я согласен с теми положениями, которые вы будете докладывать».

Приехали мы в Кремль, нас пригласили в кабинет, где сидели Брежнев, Устинов, Понамарев, Андропов, Громыко…

Леонд Ильич и говорит:

– Приветствую вас, генерал-афганец! Садитесь, пожалуйста.

– Спасибо, Леонид Ильич – ответил я.

Он продолжает:

– Мы пригласили вас, чтобы послушать о положении в афганских вооруженных силах

Я ему четко доложил.

– Войска в Афганистане находятся на завершающем этапе формирования. Было семь, будет десять дивизий. Не хватает средств связи, вертолетов. Надо обучить людей. В общем, Леонид Ильич, армия способна выполнять боевые задачи.

– А мы планируем решение – ввести войска, – сказал Брежнев.

Я решил аргументировано объяснять, почему этого делать не надо.

– Если мы введем войска, мы окажемся в первом эшелоне, а афганцы будут во втором. Это первое. Второе – американцы с вводом войск усилят помощь бандформированиям в Пакистане за счет беженцев, которые ушли туда с территории Афганистана. Третье – наша армия не готова драться в горах. У них нет опыта боевых действий в горах.

Устинов говорит:

– А вы за армию не расписывайтесь, генерал…

– Так все-таки нужно вводить Советскую Армию? – спрашивает Брежнев.

– Нецелесообразно. Это не только мое мнение. Оно согласовано с Главкомом сухопутных войск генералом армии Павловским.

– Ну, хорошо. Спасибо за информацию, – произнес Брежнев.

Спросил, как здоровье, как настроение. И сказал: «В соседней комнате, пойдите, пожалуйста, чайку попейте».

Затем членам Политбюро докладывал советник КАГБ. Что он им доложил, нетрудно догадаться. Если вскоре в Афганистан все-таки были введены наши войска. А неудобного генерал-лейтенанта Льва Николаевича Горелова отозвали с должности Главного военного советника в Афганистане. Перевели его из десантных войск в сухопутные войска и назначили замкомадующего 14-й армии, что дислоцировалась в Кишиневе. Позже назначили заместителем командующего Одесским военным округом. В 1984 году он ушел в отставку. Много лет был заместителем председателя организации ветеранов Одесской области.

За ратные подвиги и за многолетнюю службу в вооруженных силах Лев Николаевич удостоен трех орденов Красного Знамени, четырех орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1 степени, ордена «За службу Родине в вооруженных силах СССР» 111 степени, ордена Богдана Хмельницкого и многими медалями. Он ведет большую воспитательную работу среди молодежи.

Лев Николаевич и его супруга Клавдия Пантелеевна вырастили дочь Наталью и сына Юрия, который, как и отец посвятил себя службе в Военно-Десантных Войсках, стал полковником запаса.