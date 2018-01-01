 
Информация к новости
  • Просмотров: 110
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Красноармеец Горелов не мечтал стать генералом, но судьбе было угодно, чтобы он им стал

Категория: Новости / Статьи


Дальний Восток стал ему близким

С высоты 95-летия Лев Николаевич Горелов порой анализирует свой жизненный путь. Детство и юношество его прошло в калужском селе, где его, а также брата и сестру, родители приучили к труду.

18-летним юношей в 1940 году Лев Горелов был призван в Красную Армию в десантные войска на Дальний Восток. Его 202-ая воздушно-десантная бригада дислоцировалась в Хабаровске. Именно эти войска в дальнейшем и определили его солдатскую службу. Здесь его застала Великая Отечественная война. Хотя фронт находился далеко на западе, но и на Дальнем Востоке спокойной жизни для военных не было. Рядом находились японские самураи, от которых можно было всегда ожидать неприятности. Все помнили Ханкин – Гол. Но Горелову пришлось участвовать в военных действиях на западном фронте. После окончания командирских курсов 23-летний старший лейтенант командовал ротой автоматчиков в составе 3-го и 2-го Украинских фронтов. Приходилось освобождать Венгрию, Чехословакию, Австрию.

Трудные бои провела его рота. Много осталось солдат на полях боев на чужой территории. Один бой Горелову часто вспоминается и сегодня.

– Это было в Венгрии. Перед нашим соединением была поставлена задача – форсировать реку Раба. Но для этого надо было атаковать и прорвать оборонительные позиции немцев. Сходу овладеть плацдармом не получилось. Уж слишком был интенсивным артиллерийско-минометный огонь противника, что располагался на другом берегу. Командующий фронтом маршал Родион Яковлевич Малиновский поставил задачу: совершить маневр, для чего выделил 10 амфибий. До наступления ночи моя рота провела разведку и рекогносцировку местности. На карте обозначили уязвимые места. Ночью тихо форсировали реку. Здесь сработал фактор внезапности, что позволило уничтожить вражеские батареи и командный пункт батальона врага. Наши воины-десантники заняли оборону на господствующих высотах, отрезав путь подхода резерва противника. На рассвете мы обеспечили переправу реки основным частям наших войск. Маршал Малиновский бойцам моей роты вручил награды, а меня поздравил с орденом Красной Звезды.

«Пражская весна» в жизни Горелова

Лев Горелов с детства привык не только работать, но и прилежно учиться. Всю свою жизнь он продолжал учебу. Это проявлялось не только в пополнении знаний в аудиториях и классах, а и самостоятельном совершенствовании. Хотя при возможности он пополнял и теоретические знания, окончил в 1958 году Военную академию имени Фрунзе. В 1973 году окончил курсы при академии Генерального штаба имени К.Е.Ворошилова. Ему доверили командовать воздушно-десантной дивизией. Те, кто служил под командованием Льва Николаевича, вспоминают, что он постоянно требовал повышения боевой подготовки в каждом подразделении. Стремился, чтобы десантники умели владеть самым современным оружием и умело его использовать. Не говоря о высокой дисциплине во всех частях. Очевидно, это и определило выбор самой высокоорганизованной дивизии, которой было поручено выполнить очень ответственное государственное задание.

Об этом вспоминает генерал Горелов.

– В мае 1968 года я получил шифровку – прибыть срочно в Москву к командующему ВДВ Василию Маргелову. Когда я пришел к нему, он сообщил, что мы едем к Министру обороны.

– А по какому вопросу? – спрашиваю его.

– Придем – узнаешь.

Приходим к Министру, на его столе лежат разложенные карты.

Маргелов докладывет:

– Товарищ Министр обороны, командующий Воздушно-Десантными Войсками с командиром седьмой дивизии прибыли по вашему приказанию.

– Здравствуйте! Генерал, обстановку знаешь в Чехословакии? – обращается он ко мне.

– Товарищ Министр обороны, по печати.

– Ну, вот что: берешь командиров полков, переодеваетесь в другую форму и летите в Прагу. Разведка объектов, которые вы будете брать, а брать объекты вот эти.

Он показал на карте место расположения ЦК, Совета Министров. Министерство обороны, мосты, теле– и радиоцентры, вокзал.
 Внимательно рассматриваю карту и, обращаясь к нему, говорю:

– Товарищ Министр обороны, дивизия десантная, не готова драться в населенном пункте. У нас в уставах и наставлениях нет – брать, драться в городе. Надо время для подготовки.

– Ты генерал, ты и думай, будь здоров, – был ответ.

 

– Только прилетел в Каунас, как приглашают к ВЧ. Маргелов мне и говорит «Завтра, во столько-то часов, будет самолет, – с командирами полков выезжайте в Прагу на разведку, под видом дипкурьеров, пакеты вам будут, которые вы должны вручить там».

Нас пять человек, оделись в гражданскую форму и на аэродром. Прилетели в Прагу, прибыли в посольство, а там уже наших человек 20 генералов. Попросил показать необходимые объекты. Определили подходы к ним с аэродромов не только от пражского, но и с двух других. При знакомстве с городом я обратил внимание на здания с толстыми стенами. Думал, как здесь драться?

Прилетаю в Москву, обо всем доложил начальству и сразу же в дивизию. Начали думать с командирами полков, как обучить солдат брать города. Пригласил ветеранов, кому приходилось иметь дело с уличными боями. Для отвода глаз придумали версию, что необходимо готовить новый устав и для этого надо отработать новые методы ведения боя. Это отвлекло любопытство местных жителей, да и внешнюю разведку ввели в заблуждение. В общем, уделили много времени подготовке людей к предстоящей операции.

В средине августа 1968 года он получил пакет и поднял дивизию по тревоге. Вывели весь контингент на 9 аэродромов и разместили десантников в 450 самолетах и в 22 часа самолеты взяли курс на Прагу.

Предполагалось проводить ночное десантирование всей дивизии. Горелов предложил вместо десантирования, при котором неизбежны человеческие жертвы, произвести просто высадку войск с самолетов непосредственно на аэродромах. Политбюро несколько раз слушало этот вопрос, и доводы генерала Горелова его членов убедили, они дали добро на высадку войск из самолетов.

Благодаря тщательной подготовке к операции, каждое подразделение дивизии знало, как и куда идти, чтобы захватить объекты.

– Я горжусь и радуюсь тому, что при такой массовой военной операции ни один солдат дивизии тогда не погиб,– говорит Лев Николаевич.

Дивизия успешно завершила операцию в Праге и расположилась в пригородном лесу. Чтобы солдаты не скучали и не разболтались, командование проводило учения и марши. Когда в дивизию прибыл командующий ВДВ Василий Маргелов, здесь провели парад в честь успешного завершения операции.

Афганистан – наша общая боль

Афганистан всегда был загадкой для Советского Союза, но Союз всегда стремился поддерживать с ним дружеские отношения. Много лет страной управлял король Захир Шах. Однако в 1973 году небольшая группа военных совершила государственный переворот, который возглавил двоюродный брат короля Мухаммед Дауд. Однако в апреле 1978 года в стране произошла новая революция, и Афганистан был объявлен демократической республикой. Новое правительство возглавил премьер-минист Тараки. Но в стране постоянно происходили всякого рода волнения, которые организовывали бандформирования, сбежавшие в Пакистан. Республике угрожали наемники, а армия не могла в полной мере противостоять военным группировкам, которых поддерживал не только Пакистан, но и США. Вот почему афганское правительство неоднократно обращалось к советскому правительству с просьбой оказать им военную помощь.

Афганское правительство нуждалось и в квалифицированных военных советниках, которые помогли бы создать боеспособные вооруженные силы. И СССР оказывало такую помощь. В 1975 году туда был направлен в качестве главного военного советника генерал Лев Николаевич Горелов. Он вспоминает:

– В 1978 году после государственного переворота в Афганистане были сняты со своих должностей все командиры дивизий, полков и корпусов, которых мы готовили и обучали. В вооруженных силах в то время насчитывалось 10 пехотных дивизий, входящих в три армейских корпуса, три танковые бригады, пять авиационных полков, зенитно-ракетная бригада и артиллерийская бригада. Сухопутные войска насчитывали 180 тысяч, авиация 81 тысячу человек. В общей сложности армия при нашей военной поддержке вполне могла защищать страну. Но правительство Афганистана постоянно обращалось к СССР с просьбами оказать не только помощь вооружением, но и ввести свои войска.

Кроме того, в эти годы начали активизироваться антиправительственные силы, которые находились на территории Пакистана. Среди руководителей правительства Советского Союза все настойчивее проявлялось мнение, что американцы могут воспользоваться моментом и ввести туда свои войска. Тем более, наша разведка упорно твердила, что новое правительство Афганистана, во главе с Амином, является проамериканским. Очевидно, в связи с этим в 1979 году был вызван в Москву генерал Горелов, чтобы он дал более полную информацию о положении вооруженных сил в Афганистане.

– В октябре 1979 года я получил шифровку – прибыть в Москву для доклада Министру обороны, – вспоминает Лев Николаевич. – Сначала меня выслушал начальник Генштаба Николай Огарков. Он говорит: «Расскажите мне основные положения вашего доклада Министру обороны и членам Политбюро». Ну, я доложил ему. Он говорит: «Мое мнение точно такое же. Я согласен с теми положениями, которые вы будете докладывать».

Приехали мы в Кремль, нас пригласили в кабинет, где сидели Брежнев, Устинов, Понамарев, Андропов, Громыко…

Леонд Ильич и говорит:

– Приветствую вас, генерал-афганец! Садитесь, пожалуйста.

– Спасибо, Леонид Ильич – ответил я.

Он продолжает:

– Мы пригласили вас, чтобы послушать о положении в афганских вооруженных силах

Я ему четко доложил.

– Войска в Афганистане находятся на завершающем этапе формирования. Было семь, будет десять дивизий. Не хватает средств связи, вертолетов. Надо обучить людей. В общем, Леонид Ильич, армия способна выполнять боевые задачи.

– А мы планируем решение – ввести войска, – сказал Брежнев.  

Я решил аргументировано объяснять, почему этого делать не надо.

– Если мы введем войска, мы окажемся в первом эшелоне, а афганцы будут во втором. Это первое. Второе – американцы с вводом войск усилят помощь бандформированиям в Пакистане за счет беженцев, которые ушли туда с территории Афганистана. Третье – наша армия не готова драться в горах. У них нет опыта боевых действий в горах.

Устинов говорит:

– А вы за армию не расписывайтесь, генерал…

– Так все-таки нужно вводить Советскую Армию? – спрашивает Брежнев.

– Нецелесообразно. Это не только мое мнение. Оно согласовано с Главкомом сухопутных войск генералом армии Павловским.

– Ну, хорошо. Спасибо за информацию, – произнес Брежнев.

Спросил, как здоровье, как настроение. И сказал: «В соседней комнате, пойдите, пожалуйста, чайку попейте».

Затем членам Политбюро докладывал советник КАГБ. Что он им доложил, нетрудно догадаться. Если вскоре в Афганистан все-таки были введены наши войска. А неудобного генерал-лейтенанта Льва Николаевича Горелова отозвали с должности Главного военного советника в Афганистане. Перевели его из десантных войск в сухопутные войска и назначили замкомадующего 14-й армии, что дислоцировалась в Кишиневе. Позже назначили заместителем командующего Одесским военным округом. В 1984 году он ушел в отставку. Много лет был заместителем председателя организации ветеранов Одесской области.

За ратные подвиги и за многолетнюю службу в вооруженных силах Лев Николаевич удостоен трех орденов Красного Знамени, четырех орденов Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1 степени, ордена «За службу Родине в вооруженных силах СССР» 111 степени, ордена Богдана Хмельницкого и многими медалями. Он ведет большую воспитательную работу среди молодежи.

Лев Николаевич и его супруга Клавдия Пантелеевна вырастили дочь Наталью и сына Юрия, который, как и отец посвятил себя службе в Военно-Десантных Войсках, стал полковником запаса.

Галерея

prev

Красноармеец Горелов не мечтал стать генералом, но судьбе было угодно, чтобы он им стал
Красноармеец Горелов не мечтал стать генералом, но судьбе было угодно, чтобы он им стал
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 