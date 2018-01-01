Украина-2018: наступление «собачьей жизни» обостряет бои «крыс»

Финал 2017-го года в Украине был богат скандалами в политическом бомонде. Причем всплыла подзабытая тема ловли «врагов народа»: масштабную операцию одновременного проведения десятков обысков провели в Запорожье, а в Киеве «взяли» лишь одного подозреваемого, но – весьма статусного. И в 2018 году для роста подобной внутренней борьбы есть веские причины.

«Крыса в очках» или «язык» против Гройсмана?

Даже всемирная «фабрика новостей» BBC взяла в отработку и разнесла клиентам разящий воображение факт: в июле этого года в переговорах премьер-министра Великой Британии ТерезииМэй с украинским коллегой Владимиром Гройсманом участвовал... «русский шпион» Станислав Ежов. Шокированный этим глава МИДа Борис Джонсон – как сообщила BBC – даже заявил: этот случай говорит о необходимости «обезопасить Украину от тлетворного влияния» и предупредил: отношения с Москвой не могут оставаться в плоскости «все как обычно», если там не изменят политический курс.

Профессиональный переводчик (специалист романо-германской филологии) Станислав Ежов с 2014 года работал личным переводчиком Гройсмана и в аппарате Верховной Рады, и в секретариате Кабинета Министров. Именно он помогал главе правительства общаться с иностранцами на важныхвстречах, включая тот визит в Лондон. «Шпион Ежов», арестованный контрразведкой Украины в день 100-летия основания ЧК (прабабушки ФСБ и СБУ), – находка для отечественного кинематографа: на таком сюжете можно смастерить сериал, не уступающий завлекательностью «Ликвидации», «Тегерану-1943» и т. п.. Но миг телевизионной славы пока достался лишь главе украинской контрразведки генералу Алексею Петрову. Именно он дал (прямо «по горячим следам») интервью телеканалу «Прямой», когда видеосъемку момента ареста Ежова и увоза в наручниках оперативно показали по телевидению.

Генерал в роли комментатора старался блеснуть и компетентностью (в порученном деле ловли шпионов), и острым словцом, но под прицелом телекамеры волновался (как начинающий телегид), и возможно потому обозвал Ежова – «крысой в очках»: хлестко, как пощечина, но не соответствует сленгу секретных спецслужб, где чужих агентов («засланных казачков») именуют иначе – «кротами», а таким грызунам очки не нужны, т. к. они слепы от природы (корм и врагов распознают – нюхом).Отметив ту осечку в жонглировании терминами, эксперты теперь гадают о причинах, и не почерпнут ли образ «крысы» из криминального лексикона, где это словцо – в ходу, а очкарики – вызывают раздражение? В любом случае это не добавило уверенности, что контрразведка имеет бесспорные улики против Ежова, и эта история (как ряд предыдущих) не закончится конфузом в суде.

«Засветка» контрразведчика №1 на телеэкранах с подачи «Прямого» телеканала, (неофициально контролируемого окружением нынешнего главы Украины) усилила подозрения в «политической» причине затеянного шпионского скандала: мол, в Администрации Президента Порошенко озаботились ростом политических амбиций премьера Гройсмана и решили изловить в его окружении – врага государства. Если последняя версия верна, то надо признать мудрость замысла: не став мелочиться, изловили шпиона, а не взяточника, каковых – пруд пруди и публика бы такое «разоблачение» не запомнила (эка невидаль), зато у премьера добавилось бы сочувствующих. Иное дело – теперь: и мировая известность есть, и практическая перспектива появится, если очкарик Ежов, став добычей («языком») подчиненных Петрова, согласится «сотрудничать со следствием» и даст им показания против нынешнего главы КМУ.

Шокированный арестом переводчикаВ. Гройсман поспешил в видеобращении поблагодарить СБУ за поимку шпиона (хотя его вина еще не доказана судом ), но многозначительно заявил, что не позволит неким неприятелям себя скомпрометировать. Хотя опрометчиво зарекаться: при шпиономании могут заподозрить не только в «халатности». Ведь финал «крысиной» истории с участием главы КМУ и переводчика из его Секретариата определят сотрудники генерала Петрова. А разоблачение «зрады» премьера или в его команде – полезно не только в карьерном росте «ловцов шпионов». Этим можно пояснять неудачи реформирования и деградацию отечественной экономики, а также – обосновать необходимость ужесточения власть имущими методов конкурентной борьбы…

Молодого – «схарчить», опытных – «на амбразуру»?

Вопреки реляциям чиновников, в экономике Украины нарастает ком проблем. Как признал премьер В. Гройсман, в 2017 году 1% ВВП потерян на одном лишь решении (узаконено Указом Президента Порошенко) ввести полную блокаду торгово-экономических связей с ОРДЛО. Не менее вредит рост ограничений торговли с РФ. Не случайно благосостояние жителей Украины продолжает падать, хотя и медленнее, чем в 2014 году. Это усугубило и проблему неплатежеспособности правительства: в плане госбюджета на 2018 год чиновники КМУ и соучаствовавшие депутаты ВРУ решили (а Президент Порошенко утвердил своей подписью) увеличить до 88 млрд. грн. допустимый «предел» дефицита. А кредиторы Запада не спешат помочь возобновлением кредитования, хотя в 2018 году Украине предстоит выплатить около $8 млрд.

При этом обременяет экономику Украины и принятое 22 декабря 2017 года окончательное решение Стокгольмского арбитража о том, что в споре между РАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» последняя добилась удовлетворения желаемого, но все равно должна заплатить небольшой должок в $2,1 млрд. Эту сумму в финплан не включили, откуда её взять – неизвестно, и власти решили этот «сюрприз»... пока таить от сограждан. Но главе КМУ в ближайшее время надо выбрать способ реагирования: либо изъять эти деньги (около 59 млрд. грн. по нынешнему курсу) из доходов остродефицитного госбюджета, либо затеять новую судебную тяжбу, «волыня» с выплатой долга (и штрафа из расчета: за каждый день просрочки —по $0,6 млн.) пока пост главы КМУ не занял сменщик.

Второй вариант – более реалистичен: против выдачи куша из «бюджетного пирога» ополчатся практически все провластные политики. При этом долг перед «Газпромом» – не единственная из таких финансовых «дыр»: в январе 2018 года Высокий суд должен рассмотреть апелляцию на решение Лондонского арбитража, обязавшего власти Украины оплачивать $3 млрд. долга по займу 2013 года и с высокой вероятностью подтвердит это обязательство, а власти РФ уже готовят продажу обязательств должника иной стороне, которую КМУ не сможет игнорировать. Вдобавок и КНР подала в Лондонский суд иск по возврату $3,6 млрд. из-за невыполнения с 2014 года гарантированного украинским правительством контракта на поставку зерна…

Пока неизвестно, как и кто сможет закрыть множащиеся финансовые бреши Украины, вернув экономику на путь восстановления потерянных позиций, зато бывалые политики точно знают: кризисы обостряют публичные споры о виновных и для самозащиты надо помочь признать «крайними» – кого-то не из «своих». А в 2018 году трудно будет унять недовольство внешних кредиторов и украинской публики увольнениями отдельных министров и их заместителей, может встать вопрос несоответствия занимаемым постам – кого-то из осевших в верхах «властного треугольника» Президент-парламент-правительство. А там нынешний глава КМУ, не имея сильного влияния ни на одну из правящих партий (включая БПП, где он даже не включен в состав Центрального совета партии) был наиболее уязвим и до поимки приближенного им «шпиона» Ежова...

Тем более, что необходимость, спасая Украину от банкротства, «очистить» правительство и все органы власти от дилетантов – давно публично обосновал один из лидеров «Оппозиционного блока» народный депутат Юрий Бойко. Эти его речи звучат – чем дальше, тем увереннее, с прокурорскими нотками, а он – человек дела (не балабол, как Ляшко и Ко) и зря глаголить про чью-то негодность ему несвойственно: весьма вероятно, Бойко что-то знает о грядущих кадровых переменах «в верхах». Тогда арест Ежова логично вписывается в «многоходовку» замены Гройсмана кем-то готовым взяться за «ремонт» порушенного управления экономикой страны. Но на роль такого сменщика (в качестве и. о.) главы КМУ – маловато проверенных опытных кандидатов, и экс-вице-премьер Бойко – один из них. Его возвращение на работу в правительстве сулит команде нынешнего Президента кратную выгоду, позволяя:

– «списать в тираж» Гройсмана, как возможного соперника на перевыборах Президента;

– быстро улучшить управляемость в «вертикали» государственной власти, что можно будет приписать в заслуги Порошенко: смело содействовал удачному кадровому назначению;

– претендовать на роль объединителя нации, готового «склеить» Северо-Запад, Центр, Юг, Восток;

– распространить на Бойко и его окружение внимание... НАБУ, ныне атакующего окружение Порошенко.

Допустимость такого варианта косвенно подтверждает спад публичной активности Алексея Гончаренко, прежде яро ругавшего экс-однопартийцев из ПР, сгруппировавшихся в «Оппоблоке», а не переметнувшихся в БПП, как этот «разоблачитель».

В любом случае, замена В. Гройсмана на кого-то более подходящего в новых условиях мудрецам с Банковой требует подготовки: (непубличных) согласований с западными кураторами и кредиторами, а внутри Украины – нейтрализации вероятных противников среди парламентариев. Гасить неизбежные при этом столкновения интересов разных партийно-бизнесовых групп команда Порошенко пока еще может – наименее затратным и быстрым способом: «силовым» админресурсом ГПУ и СБУ. Ведь мало какой из нынешних политиков не имеет «скелетов в шкафу» и не пригоден для подтверждения истины: был бы фигурант – «дело» сошьется.

Когда не всем хватает ВВП

Растущая проблема падения ВВП и сужения «кормовой базы» потребителей финсредств казны добавляет остроты борьбе за распределение ресурсов не только в «верхах», но и в регионах. Показательную операциюпровела 21 декабря сводная опергруппа служащих Харьковской прокуратуры и центрального аппарата СБУ. Нагрянув в Запорожье, они провели ряд задержаний и тридцать обысков в рамках расследований махинаций с распоряжением средствами местных бюджетов. Ворганизации фиктивных тендеров и «освоении» бюджетных средств приближеннымибизнес-структурамиобвинили заместителя главы Запорожского облсовета Владислава Марченко и заместителя мэра Запорожья АнатолияПустоварова (последний подался в бега, а первого обязали носить электронный «браслет»). Следователи изъяли небольшой арсенал «вещдоков» из печатей разных фирм и денежных купюр.

Однако в той облаве политики сразу узрели «политический заказ». С одной стороны, распускался слух о связях сбежавшего Пивоварова с ДНР, с другой – глава фракции «Самопомощи» Олег Березюк с трибуны Верховной Рады заявил о подаче иска (в окружной административный суд Киева) к Генпрокурору Луценко и обвинил того, что Марченко и ряд других активистов «Самопомощи» преследуются не за «коррупцию», а за содействие антипрезидентским акциям.

Отчасти правота Березюка подтвердилась в Харьковском суде: там отклонили иск прокуратуры о лишении Марченко занимаемой выборной должности. Принявший 28 декабря такое «вызывающее» решение судья оказался – однофамильцем задержанного неделей ранее переводчика-«шпиона» из КМУ и та игра случая напоминает о переменчивости бытия, взаимосвязи «политики» и «бизнеса», условности «водоразделов» между обвинителями и гонимыми. Наступивший год даст немало примеров подобной динамики, обусловленной логикой дележа: когда сумма претензий многих на распоряжение «своими» долями ВВП – завышена, растет их агрессивность, как один из способов достижения цели.