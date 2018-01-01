Принтеры распечатывают… керамику и «практичных» роботов

Мы порой даже представить себе не можем, как совсем рядом с нами на свете творятся вещи, которые можно назвать невероятными.

Судите сами. Совсем недавно одесская стартап-компания (то есть, компания с короткой историей операционной деятельности) Kwambio рассказала на своей страничке в Фейсбуке о собственном новом изобретении – создании первого украинского 3D-принтера для производства… керамики. Вы себе представляете? Керамику можно… распечатать, примерно так же, как набранный вами текст. Впрочем, чему удивляться, если принтерная распечатка того же текста, набранного на компьютере, еще совсем недавно считалась чем-то вроде фэнтези?

Итак, одесситы изобрели первый высокоточный 3D-принтер для печати керамических изделий. И, кстати, именно эти же одесситы не так давно открыли первую в Украине и Европе фабрику для 3D-печати керамических изделий. Что печатает чудо-принтер? Да что угодно: украшения, посуду, предметы интерьера, промышленные образцы. Зовется этот принтер Ceramo One.

Максимальный размер изделия, который Ceramo One может напечатать за один раз, 35х35х38 см. Изделия большего размера печатаются по частям.

Новый принтер печатает с помощью специальных порошков на основе глины, которые также разработали на фабрике. Благодаря собственному производству, Kwambio расширил набор цветовых решений.

Но и это еще не все высокотехнологичные новости. Как рассказали сотрудники Академии ШАГ на своей страничке в Фейсбуке, «мы даже не замечаем, как роботы принимают на себя рутинные обязанности. Мы давно привыкли к роботам-банкоматам или кофейным автоматам и даже не представляем, как сможем нормально без них обходиться. Робот – идеальный сотрудник: он не ошибается, не требует отпуска или отгулов, а главное – не просит зарплаты…».

И что же? В Компьютерной Академии ШАГ закипела работа: здесь, на ул. Еврейской, словно в доказательство ко всему вышесказанному, «родили» роботочеловека InMoov.

Так вот, InMoov – это робот, который появился на свет благодаря тому же распечатыванию на 3D-принтере!

Кстати, инициатор проекта InMoov – французский скульптор и инженер Гаэль Ланжво. Это его идея – создать робота, похожего на человека.

Одесский робот InMoov – пока единственный в Украине. Он создан в лаборатории робототехники ШАГа, под руководством Сергея Ляшенко, участвовали в его создании и студенты Академии ШАГ.

Кого в не столь далеком будущем первыми смогут заменить подобные «человечки», распечатанные на принтере? Продавцов, барменов, секретарей и банковских работников.

Даже страшно как-то становится, не правда ли?..