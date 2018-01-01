Бутылка с коньяком из позапрошлого века

Любопытную (и очень-очень редкую!) находку обнаружили сотрудники Музея коньячного дела Шустова. Речь идет о бутылке с коньяком производства середины шестидесятых годов позапрошлого века. Таким образом, в Одессе, можно считать, произошел очередной рекорд: обнаружена самая давняя по времени бутылка с алкоголем в Украине.

Как рассказал директор Музея коньячного дела Шустова, заветная бутылочка была обнаружена во время ремонта в подвалах Музея. Кстати, подвалы эти — не простые, являются каменоломнями, в которые, как выяснилось, вел специальный лаз. Есть серьезное предположение, что обнаруженная бутылка с коньяком относится к той партии алкогольных напитков, которую купец Николай Шустов в числе первых выпустил когда-то в продажу.

Как бутылка оказалось лежащей именно там, остается загадкой. Впрочем, имеется предположение, что ее припрятал кто-то из работников, чтобы потом «по-тихому» вынести. Кто знает? Важно, что заветная бутылочка (вот ведь судьба!) отыскалась, о ней сообщили даже столичные СМИ, потому что до сих пор считалось, что самая давняя из обнаруженных бутылок шустовского производства относится к 1900 году. Кстати, она хранится в экспонатах Музея коньячного дела Шустова. Между прочим, эта бутылка 1900 года считается настоящим кладом среди обширной коллекции различных коньяков, выпущенных на заводах Николая Шустова. Эксперты рассказывали, что именно этот коньяк был представлен в 1900 году на выставке в Париже и выиграл гран-при. Более чем за 100 лет благородный напиток частично испарился, но сама бутылка отлично сохранилась.

Находка же ее старшей «сестрички»-раритета стала настоящим событием, и бутылка заняла теперь достойное место в залах нашего сравнительного молодого одесского Музея.