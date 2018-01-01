С начала года в Одесской области произошло более полусотни пожаров, на которых погибли четыре человека

Такие данные привела пресс-служба ГСЧС.

С 1 января в регионе произошли пятьдесят семь пожаров. В результате четыре человека погибли, еще четверо были спасены благодаря оперативным действиям пожарных.

Всего же в Украине за этот период произошли восемьсот одиннадцать пожаров, в ходе которых погибли пятьдесят восемь человек.

Отметим, что основными причинами возгораний стали нарушения правил техники противопожарной безопасности, в частности, нарушения правил эксплуатации печного отопления и электроприборов.