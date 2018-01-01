Сразу три автомобиля сгорели ночью на одной улице

По информации ГСЧС, происшествие произошло минувшей ночью на улице Львовской. Сообщение о возгорании поступило около 2 часов ночи. Прибывшие пожарные за двадцать минут справились с огнем.

Однако салоны «Mercedes» и «BMW» выгорели почти полностью.

Причины возгорания выясняются.

Согласно предварительной информации, сгоревшие автомобили принадлежали двум иностранцам, которые неоднократно конфликтовали с местными жителями.

Поэтому не исключено, что имел место преднамеренный поджог.

Проводится расследование.