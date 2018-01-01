Сразу три автомобиля сгорели ночью на одной улице

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГСЧС, происшествие произошло минувшей ночью на улице Львовской. Сообщение о возгорании поступило около 2 часов ночи. Прибывшие пожарные за двадцать минут справились с огнем.
Однако салоны «Mercedes» и «BMW» выгорели почти полностью.
Причины возгорания выясняются.
Согласно предварительной информации, сгоревшие автомобили принадлежали двум иностранцам, которые неоднократно конфликтовали с местными жителями.
Поэтому не исключено, что имел место преднамеренный поджог.
Проводится расследование.