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  • Дата: Вчера, 16:15
Вчера, 16:15

Сразу три автомобиля сгорели ночью на одной улице

Категория: Новости


Сразу три автомобиля сгорели ночью на одной улице

По информации ГСЧС, происшествие произошло минувшей ночью на улице Львовской. Сообщение о возгорании поступило около 2 часов ночи. Прибывшие пожарные за двадцать минут справились с огнем.

Однако салоны «Mercedes» и «BMW» выгорели почти полностью.

Причины возгорания выясняются.

Согласно предварительной информации, сгоревшие автомобили принадлежали двум иностранцам, которые неоднократно конфликтовали с местными жителями.

Поэтому не исключено, что имел место преднамеренный поджог.

Проводится расследование.



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