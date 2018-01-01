В Одесской области идёт инвентаризация сельскохозяйственных земель

Напомним, что Максим Степанов во время аппаратного совещания дал поручение Главному управлению Госгеокадастру и районным администрациям провести полную инвентаризацию земель. По поручению главы Одесской областной администрации организована работа по инвентаризации земель в каждом из районов области.Речь идёт про земли, которые используются без правоустанавливающих документов или не используются вообще. Первые результаты инвентаризации планируют получить уже в феврале 2018 года. Об этом стало известно в ходе селекторного совещания.Дальнейшее проведение торгов позволит увеличить доход в местные бюджеты. В районах будут работать комиссии во главе с главами районных администраций. такая работа не предусматривает заказ и разработку тех. документации. После получения первых результатов в феврале, будут сформированы предложения по праву аренды.