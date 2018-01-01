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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Одесской области иномарка попыталась утопиться в фонтане

Категория: Новости / Происшествия


В Одесской области иномарка попыталась утопиться в фонтане

   Происшествие произошло накануне в Черноморске. Там «Мерседес» буквально протаранил один из городских фонтанов. Проводится расследование. По предварительным данным, водитель находился в неадекватном состоянии. Однако какой бы вердикт не вынесли медики, виновнику столкновения с «водным препятствием» придется восстанавливать не только свой автомобиль, но и городской фонтан. И если в отношении автомобиля он еще, возможно, сможет рассчитывать на помощь со стороны страховой копании, то расходы на фонтан лягут целиком и полностью на его плечи.



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