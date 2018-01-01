Иностранец решил пострелять в одесском баре

Ночная стрельба произошла накануне в баре, расположенном на поселке Котовского. После того, как неизвестный( на тот момент) мужчина разрядил пистолет в потолок, он бросился наутек, по ходу дела избавившись от оружия, выбросив пистолет в придорожные кусты. Однако скрыться «виновнику торжества» не удалось. Вскоре он был задержан полицией. Пистолет так же найден и приобщен к делу. Начато производство по статье 296 УК Украины (хулиганство).

Отметим, что вину подозреваемого усугубляет так же то, что при задержании он оказал сопротивление и оскорблял полицейских.