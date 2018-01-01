Одесские школьники будут меньше учиться и больше отдыхать

Комиссия по ЧС при городском исполкоме приняла решение о продлении школьных зимних каникул еще на неделю – до 22 января.

Как рассказала директор департамента образования Елена Буйневич, это связано с резким увеличение числа заболеваний корью среди детей и подростков школьного возраста. Увеличение каникул должно позволить обеспечить пребывание школьников вне закрытых коллективов до окончания возможного инкубационного периода и предоставить больше времени родителям для того, чтобы вакцинировать тех школьников, которые еще не прошли эту процедуру. Медики гарантировали, что вакцины против кори имеются во всех детских поликлиниках города.

Отметим, что увеличение каникул не скажется на протяженности второго учебного семестра. Добавим, что по решению городских властей по окончании каникул не привитые дети к занятиям в школах допущены не будут.