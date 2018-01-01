В Одессе среди собак распространяется эпидемия

В осенне-зимнем сезоне этого года под угрозой заболевания оказались не только дети, но и животные - им грозит чумка. Отмечается, что чумка приводит к серьезным поражениям организма собаки, что серьезно ударит по здоровью взрослого пса, а для щенка и вовсе грозит обернуться летальным исходом.

При этом, единственным надежным способом защиты от этого заболевания является вакцинация. Так, первая прививка от чумки должна быть проведена в возрасте двух месяцев, после чего еще раз в три месяца, и еще раз в год. После этого, достаточно будет прививать питомца раз в год. Стоит заметить, что чумка передается воздушно-капельным путём, и в последнее время её часто фиксировали на территории Одессы.

Ранее одесский приют для бездомных животных «Ковчег» с наступлением холодов призвал неравнодушных местных жителей помочь питомцам, поскольку у его владельцев банально не хватает еды и утеплителей для всех животных.