Одесского писателя отметили в Международном совете по детской и юношеской книге

Международный совет по детской и юношеской книге (IBBY) – одна из самых влиятельных литературных организаций в мире – отметила одесского писателя Владимира Рутковского за его повесть «Гости на метле», сообщает Департамент культуры и туризма Одесского горсовета. IBBY опубликовала свой список почета «Honour List 2018», куда были помещены выдающиеся и недавно изданные произведения. Владимир Рутковский – писатель, известный своими книгами в стиле «фэнтези» - занял одно из почетных мест в этом списке. Книги писателя неоднократно получали литературные премии. Его исторический роман «Синие Воды» в 2011 году стал лауреатом премии «Книга года Би-Би-Си». По одной из них даже сняли фильм: «Сторожевая башня» Владимира Рутковского стала достоянием украинского кинематографа и полюбилась детям в 11 странах мира.

Отметим, что Международный совет по детской и юношеской книге состоит из более семидесяти национальных секций и имеет социальный статус ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. IBBY активно содействует международному взаимопониманию с помощью детской литературы.