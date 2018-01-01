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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Одесской области вандалы устроили погром на кладбище

Категория: Новости / Происшествия

В Одесской области вандалы устроили погром на кладбище

    В селе Котовка,  Беляевского района вандалы осквернили и разгромили пять могил. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области. Все надгробия были установлены более 10 лет назад. Сейчас сотрудники полиции устанавливают причастных к правонарушению.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 297 УК Украины (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 3,4 тыс грн или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишения свободы на такой же срок.



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