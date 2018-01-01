Полиция Раздельнянского района раскрыла ряд краж, совершенных группой лиц

С начала осени в полицию начали поступать сообщения местных жителей о том, что неизвестные лица обворовывают их жилье. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили преступную группу во время совершения ими очередной кражи. Правонарушителями оказались трое мужчин в возрасте от 26 до 30 лет. С дачных домов они похищали деньги и бытовую технику. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составляет 84 000 гривен.

По данным фактам начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Во время следственных действий мужчины признались следствию в совершении 15 краж из дачных домов. Сейчас все материалы дела направлены на рассмотрение в суд для принятия соответствующего законного решения.