В Днестровском лимане зафиксирован мор рыбы

Огромное количество мертвой рыбы всплыло на поверхность Днестровского лимана близ знаменитой Аккерманской крепости. Проблему, сложившуюся на водоеме, описал бывший директор национально-природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев. Эколог уверен, что виной всему категорически неправильное соблюдения технологий и жадность людей, которые зарабатывают деньги на вылове рыбы и не желают вкладывать деньги в ее разведение.

«Только что сообщили мне друзья, что это место находится действительно у Б-Днестровской крепости и там есть бывшая водонасосная станция и имение некого банкира Ивасенко, и 2-х этажное «гнездо» с охраной. И еще сообщили, что там все это хозяйство держит некий судовладелец, который крышует браконьерство в Днестровском лимане. Вероятно, это рыба не разведенная, а украденная из природного водоема» — написал Русев на своей странице в Facebook.

Эколог назвал хозяйствование причастных к проблемам водоема жесточайшим злом.

«То что река Днестровский лиман, Днестр, Глубокий, Главный Турунчук узурпированы и перекрыты всевозможными незаконными орудиями лова, это факт и ужасы современной реки. Никогда еще не было так реке тяжело, а я то знаю и наблюдаю за рекой уже 42 года. А сейчас ее добивают энергетики Днестровского каскада ГЭС, массовые застройки берегов реки под крышей правоохранительных органов и беспрецедентное браконьерство под крышей рыбоохраны, ментов, прокуроров и кого угодно. А Нижнеднестровский национальный природный парк — беззубая и коррумпированная организация, которая обязана сплотить всех неравнодушных на благо сохранения Днестра, а не решать свои личные браконьерские вопросы. Но она ни разу, ни при одном из директоров (а их сменилось уже 7) публично не заявляла об этих вопиющих проблемах и ни разу не инициировала системную борьбы против этого жесточайшего зла» — заявил он.

О проблеме написала и городской голова Белгород-Днестровского Алла Гинак. Мэр поделилась на своей странице в Facebook видео, которое демонстрирует правильный, по ее мнению, подход к рыбному бизнесу и сравнила его с ситуацией в Белгород-Днестровском.

«А зачем же заниматься таким трудоемким процессом, когда можно просто выловить рыбу из лимана, незаконно выстроить гидросооружение на берегу и забрасывать туда десятки тонн рыбы, а затем спокойно ее реализовывать. И заметьте, никакие службы не реагируют, а особенно экологическая инспекция, которая выписывает на коммунальное предприятие миллионные штрафы за якобы сброс мусора, мотивируя это нанесённым ущербом. В то же время до сегодняшнего дня, несмотря на решение суда, ущерб по незаконному гидросооружению на берегу лимана не насчитан, где уж тут говорить о выловленной рыбе,которая задыхается в этом,так называемом ставке от недостатка кислорода. Так что делайте выводы, уважаемые аккерманцы! И дальше наблюдайте со стороны и смотрите ролики в интернете, как все правильно и законно. А к весне все мы будем ещё и ощущать благоухающие запахи у лимана. И не только мы с Вами а и многочисленные туристы,посещающие крепость!» — эмоционально написала она.

Кроме того, градоначальница обвинила активистов в том, что эту вопиющую проблему они обходят стороной в отличии от надуманной истории о загрязнении лимана фабрикой «Белста» некоторое время назад.

«Сегодня я вспоминаю бывшего министра экологии (Игорь Шевченко — ред.), который находился в городе некоторое время и очень беспокоился о нашем с Вами здоровье. Была разгромная статья в газете о том, как фабрика Белста загрязняет лиман какими-то сбросами. Группа общественников требовала срочно провести проверку предприятия на предмет выбросов. Факты, конечно же, были надуманными и направленными на то, чтобы дискредитировать меня как кандидата на пост городского головы, и поверка подтвердила, что никаких выбросов в лиман нет и быть не может, потому что предприятие пользуется городской канализацией и вода при производстве домашней обуви используется только для бытовых нужд работников и не более того. Но сегодня бывшего министра Экологии явно не хватает в городе, чтобы провести такую проверку в отношении предприятия, занимающегося выловом рыбы и содержащим ее в сооружении на берегу. Общественникам до этого уже нет дела, видимо, потому что подобные акции некому оплачивать. А жаль! Сейчас бы нам господин бывший министр очень даже был бы полезен» — подчеркнула городской голова.