Опасное вещество обнаружено в Одесской области

Начальник Ивановского районного сектора ГУ ГСЧС в Одесской области Андрей Задояный сообщил на своей странице в Facebook: 9 января в 09.20 спасатели получили сигнал, что в селе Петровка, на хоздворе частного дома обнаружена ртуть. На место происшествия было направлено подразделение аварийно-спасательного отряда спецназначения.

По прибытию на хоздворе было идентифицировано распыление около 500 г ртути на перекопанном грунте на площади 1 кв. м. Спасатели установленным порядком провели работы по сбору ртути и обработку места её разлива раствором хлорного железа. Небезопасное вещество было транспортировано в АСО СП ГУ ГСЧС для хранения и последующей утилизации.

P.S. В свое время в пгт. Петровка (там же находится ж/д станция Буялык) Ивановского района дислоцировалась летная воинская часть. В 1956 году здесь был построен мощный военный аэродром «Буялык – Благоево». Изначально на аэродроме Буялык базировались различные типы истребителей «МиГ», в том числе сверхзвуковые перехватчики «МиГ-25». В 1980 году на аэродроме случилась авария – во время взлета разбился учебный «МиГ-23» (лётчики, к счастью, удачно катапультировались). После реконструкции аэродрома на нём стали базироваться бомбардировщики-разведчики «СУ-24» и вертолёты. В 2002 году украинские ВВС отказались от этого объекта. Последние эскадрильи перелетели из Буялыка на авиабазу в Белой Церкви 3 сентября 2003 года.

В доме, где нашли ртуть, как раз и проживали когда-то военнослужащие.