Арт-объект «Тень Пушкина» восстановят на прежнем месте

Сегодня, 10 января 2018 года, под руководством первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского состоялось выездное совещание по поводу восстановления арт-объекта «Тень А.С. Пушкина».

В совещании также приняли участие: заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Прейгер, начальник управления дорожного хозяйства Андрей Шмагай, член президентского совета Всемирного клуба одесситов Елена Павлова, скульптор Александр Князик, краевед и Почетный гражданин Одессы Олег Губарь и др.

Открытый в 2013 году на пересечении улиц Дерибасовской и Ришельевской, памятный знак «Тень А.С. Пушкина» уже стал одним из самых популярных арт-объектов в центре Одессы. Здесь в начале XIX-го века находился Дом Рено – один из адресов, по которому в Одессе жил Александр Пушкин во время своего пребывания в ссылке в 1823-1824 гг.. Авторы идеи арт-объекта – Олег Борушко и Олег Губарь, скульптор - Александр Князик, архитектурная группа «ЛИК» - руководитель Игорь Коновалов и Роман Топилов.

В конце 2017 года в результате масштабной реконструкции улицы Ришельевской, памятный знак был частично поврежден. Часть плитки, из которой складывалась «тень», была разобрана и частично сколота.

10 января 2018 года в ходе выездного совещания по рекомендации скульптора Александра Князика было решено восстановить арт-объект на прежнем месте.

«Переносить объект в другое место - это очень трудоемкий процесс, восстанавливать нелегко, но проще. Сейчас необходимо снять кальку с оставшейся плитки и закрыть всю композицию щитом. Весной можно будет приступить к восстановительным работам, а пока необходимо подготовить фрагменты», - пояснил скульптор арт-объекта «Тень А.С. Пушкина» Александр Князик.

Кроме того, после завершения реконструкции ул. Ришельевской и восстановительных работ по арт-объекту, планируется, что специалисты коммунального предприятия «Одесгорсвет» рассмотрят вопрос о специальном освещении (подсветке) «Тени А.С. Пушкина».