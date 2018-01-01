В наступившем году волна преступлений и осквернения святынь продолжается (ВИДЕО)

9 января 2018 года, на третий день празднования Рождества Христова, храмы Украинской Православной Церкви, расположенные в центре города Одессы подверглись провокационной акции представителей радикальных националистических организаций.

Группа примерно из шести агрессивных молодых людей обклеивала наклейками двери и стены православных храмов. На требования священнослужителей, работников и прихожан храмов прекратить кощунство и хулиганские действия, молодчики выкрикивали агрессивные оскорбления.

При решительных действиях одного из священников, содравшего наклеенное, радикалы попытались договориться с ним о возможности окончить съемку акции, мотивируя, что им нужно снять видеоотчет. При активной поддержке сотрудников храма и прихожан, хулиганы были прогнаны от храмов.

Также в ночь с 9 на 10 января 2018 года был ограблен и осквернен Свято-Покровский храм г. Черноморска.

Злоумышленники проникли через дверь, расположенную с обратной стороны здания. В поисках ценностей преступники вскрыли все кружки для пожертвований прихожан и, вероятно, увидев, что там нет ожидаемой ими суммы денег, от злости стали крушить все в храме и алтаре. В частности, кощунники сломали алтарные двери и, уходя, засыпали все помещение порошком из огнетушителей, находящихся в храме.

К сожалению, вынуждены констатировать, что в 2017 году ни одно из 19 ограблений и осквернений храмов не было раскрыто и виновники не понесли наказания. И вот уже в новом наступившем году, волна преступлений и осквернения святынь продолжается. Такая тенденция говорит о том, что в нашем регионе появились определенные силы, которые стремятся подорвать сложившуюся за последние десятилетия конструктивную межрелигиозную ситуацию в Одесской области.

Мы призываем правоохранительные органы Одесского региона не только дать соответствующую оценку совершенному надругательству над народными святынями, но и принять все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

Провокаторы пытаются посеять рознь в украинском обществе по религиозному признаку. Недавнее глумление над зданиями еврейской общины, провокации у храмов на Святой вечер и последние кощунства показывают, что в нашем обществе есть деструктивные силы, не заинтересованные в достижении мира и стабильности в Украине, а напротив, сеющие раздор и смуту.