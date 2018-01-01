Оценкой состояния одесской берегозащитной системы займутся иностранные эксперты

Одесский муниципалитет объявил тендер на определение стратегии развития системы берегозащитных сооружений. Для участия в нем приглашаются иностранные эксперты. В задачу победителя будут входить обследование состояния всей системы берегозащиты города , представление отчета о ее техническом состоянии, а так же рекомендаций по устранению выявленных недостатков. Предварительная стоимость проекта составляет восемь миллионов гривен. Отметим, что победителя конкурса ждет поистине огромный объем работы. Ведь, как известно, одесское побережье растянулось на десятки километров. И практически на всем ее протяжении имеются те или иные берегозащитные сооружения.

Напомним, что к ним относятся не только волнорезы, буны и траверсы, но и искусственные штольни для сброса грунтовых вод, а также все насыпные городские пляжи. Впрочем, на ряде участков море фактически съело уже всю песчаную зону и уже на протяжении ряда лет подмывает опорные стены, что создает реальную угрозу обрушений.