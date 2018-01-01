Первый - пошел?

В Одессе установлена личность первого в этом году «телефонного террориста». По информации ГУНП, инцидент произошел минувшей ночью.

В полицию позвонил мужчина и сообщил о заминировании кафе на Таирова. На место срочно прибыли взрывотехники, кинологи и полицейские, проверили здание и всю прилегающую территорию, но никакого взрывного устройства не обнаружили. Уже к утру личность звонившего была установлена.

Им оказался сорока шести летний одессит находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причину своих действий он пока объяснить не может. На как бы то ни было, за свои действия по статье «заведомо ложная информация об угрозе безопасности граждан» ему «светит» до шести лет лишения свободы.