За минувший год на дорогах Одесской области погибли более восьмидесяти человек

Такую печальную статистику привел в соцсетях начальник службы автодорог области Олег Варивода. По его словам, всего за год в регионе произошло девятьсот ДТП, причем треть из них- с пострадавшими. В результате восемьдесят семь человек погибли и четыреста пятьдесят четыре получили ранения. При этом, по его утверждению, из-за сугубо технического состояния дорог произошло всего два(!) ДТП. Причем оба - без пострадавших. Таким образом, по его убеждению, в подавляющем большинстве происшествий, в том числе и трагических, виноваты сами участники дорожного движения.

Отметим, что принимая во внимание поистине ужасное состояние многих дорог, особенно местного значения, принять на веру то, что этот фактор вообще никак не влияет на происходящие ДТП, крайне затруднительно.