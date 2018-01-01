Юная львица спасенная от рук контрабандистов освоилась в зоопарке

Как рассказал директор зоопарка Игорь Беляков, юную львицу отняли от матери совсем в юном возрасте, когда она ещё питалась материнским молоком. И поэтому выкормить и вырастить её было для учреждения непростой задачей, тем более, что первое время львица, которую назвали Сандрой, болела.

«Наша заведующая сектором хищных животных, Виктория Нагорная, её выкормила из соски, как младенца, вплоть до того что спала с ней в постели, как с маленьким ребёнком. Но всё в общем–то закончилось благополучно», — подчеркнул Беляков. В конце лета суд окончательно постановил, что животное останется в Одесском зоопарке.

«Характер у неё довольно сердитый оказался, она признаёт Викторию, ещё пару человек, но вообще кошка довольно агрессивного нрава, — отмечает директор зоопарка. — Но вообще всё с ней хорошо, и, надеюсь, в будущем мы сможем найти ей пару и получить потомство — то есть, у Сандры в нашем зоопарке будет и любовь, и семья, и всё, что нужно». Выкормившая маленькую львицу заведующая сектором хищных животных Одесского зоопарка Виктория Нагорная рассказывает, что уход за Сандрой был нелёгкой задачей — особенно на начальном этапе, когда она страдала от последствий успокоительных средств, которыми накачали её для перевозки через границу.

«Начинали даже не с соски, соску она не брала. Заливали шприцом, по два кубика каждые полчаса», — рассказывает Виктория.

Так как котята этого возраста должны кушать каждые два часа, Виктория вынуждена была быть с Сандрой круглые сутки: на ночь она забирала львицу к себе домой, утром — снова привозила в зоопарк. Дома у сотрудницы зоопарка маленькая львица чувствовала себя довольно комфортно: спала в кровати с людьми, а других живущих в доме животных — собаку и котов — воспринимала как свой прайд. К тому же другие животные помогали ей научиться таким вещам, как пить воду из миски и есть твёрдую пищу, а не только молоко из соски.

Когда Сандра подросла и её надо было переселять в вольер, это тоже оказалось непростой задачей: львицу, привыкшую к обществу людей, надо было научить жить самостоятельно.

«Сначала на полчаса оставляли её в вольере, потом на час, на полтора», — рассказывает Виктория Нагорная.

По её словам, адаптационный период растянулся на полтора месяца. Сейчас маленькая львица уже живёт в вольере самостоятельно, и её готовят к введению в общую семью львов Одесского зоопарка: учат питаться так, как питаются взрослые львы и т.п. Когда Сандра ещё немного подрастёт, её поместят в вольер, где живёт двухлетняя ручная львица, а уже после этого введут в прайд.