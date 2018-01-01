Одесские пляжи готовят к Крещению

Бойцы ГСЧС Одессы проверяют дно водоёмов в преддверии Крещенских купаний 19 января. Отмечается, что проверяют дно на таких пляжах как «Ланжерон», «Лузановка» и «Золотой Берег», чтобы сделать купания максимально безопасными, - на указанных пляжах в день купаний будут также присутствовать медики и бойцы ГСЧС, в то время как на других пляжах купаться не рекомендуется. В то же время, спасатели напоминают, что перед купанием лучше запастись одеялом и ковриком, нескользящей обувью, горячим чаем в термосе. Охлаждаться лучше постепенно, - снимая вещи с промежутками в пару минут, погружаться в воду, не намачивая голову, быстро окунаться и немедленно выходить, после чего быстро растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Перед купанием категорически запрещено пить алкоголь. Не рекомендуется окунаться в прорубь больным бронхо-легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, эпилепсией, болезнями щитовидной железы, инфекционными заболеваниями, воспалением почек, при гипертонии, нарушениях мозгового кровообращения и склонности к судорогам.