Реконструкция одесского «Олимпийца» откладывается на неопределенное время

Результаты проведенного тендера на проведение комплексной реконструкции спортивного комплекса «Олимпиец» отменены. По информации областного совета, это сделано по причине «нестыковок» в документах у компании-победителя. Отметим, что выигравший тендер подрядчик должен был провести ремонт крыши и несущих конструкций, заменить коммуникации и пожарную сигнализацию, установить новую систему освещения, вентиляции и кондиционирования, заменить покрытие манежа так же реконструировать прилегающую территорию, включая теннисные корты.

Напомним, что, как рассказал накануне Нового года нардеп Алексей Гочаренко, на эти цели госбюджет выделил почти восемьдесят миллионов гривен.