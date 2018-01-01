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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Реконструкция одесского «Олимпийца» откладывается на неопределенное время

Категория: Новости


Реконструкция одесского «Олимпийца» откладывается на неопределенное время

   Результаты проведенного тендера на проведение комплексной реконструкции спортивного комплекса «Олимпиец» отменены. По информации областного совета, это сделано по причине «нестыковок» в документах у компании-победителя. Отметим, что выигравший тендер подрядчик должен был провести ремонт крыши и несущих конструкций, заменить коммуникации и пожарную сигнализацию, установить новую систему освещения, вентиляции и кондиционирования, заменить покрытие манежа так же реконструировать прилегающую территорию, включая теннисные корты.

Напомним, что, как рассказал накануне Нового года нардеп Алексей Гочаренко, на эти цели госбюджет выделил почти восемьдесят миллионов гривен.



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