Бывшему директору «Виктории» сидеть - не пересидеть?

Областная Прокуратура требует продлить пребывание под стражей бывшему директору базы «Виктория» Петру Саркисяну. По информации пресс-службы ведомства, соответствующее ходатайство направлено в Приморский суд. Продление пребывания под стражей объясняется тем, что для ознакомления с материалами уголовного дела, инкриминируемого подсудимому, необходимо дополнительное время. Ведь речь идет о восьмидесяти пяти томах!

Напомним, что Петру Саркисяну инкриминируется статья 270 УК Украины ( нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель людей). Ведь в результате пожара в «Виктории», который произошел в середине сентября, погибли три несовершеннолетних девочки. Слушание дела состоится 11 января в 14 часов.