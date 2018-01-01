«Национал-активист» Демьян Ганул снова лишен свободы. Правда, на сей раз, только ночью.

Приморский суд принял решение снова отправить под домашний арест лидера «Уличного фронта» Демьяна Ганула. Правда, на сей раз, речь идет не о круглосуточном, а только о т.н. «ночном» домашнем аресте, который распространяется на период с 22 часов до 6 часов утра. Данная мера пресечения продлиться до 21 января, когда должно начаться рассмотрение дела по существу.

Напомним, что Демьян Ганул обвиняется в совершении хулиганских действий во время беспорядков в Городском саду. Когда пострадали более десятка человек. В том числе руководитель областной полиции Дмитрий Головин. Добавим, что в начале января Приморский суд отказался продлить домашний арест подсудимому. Однако сделано это было по сугубо процессуальным обстоятельствам. Дело в том, что ходатайство о продлении домашнего ареста было подано не прокуратурой. Как того требует законодательство, а следователем. Что было воспринято судом, как нарушение Уголовно –Процессуального Кодекса.