7 тысяч вагонов серы за 2017 год в Черноморском порту

Специализированный комплекс по перегрузке серы (СКПС) морского порта Черноморск закончил 2017 год обработкой судна Belasitza, принявшего в порту 28,4 тыс. тонн серы. Оно стояло у причала с 27 по 29 декабря, сообщили в порту. По информации начальника спецкомплекса Егора Брызгалова, за декабрь 2017 года подразделение выгрузило на склад 636 полувагонов. За год же выгружено 6839 полувагонов с серой гранулированной.

СКПС был создан 7 декабря 2007 года как самостоятельное производственное структурное подразделение порта Черноморск. Терминал был призван увеличить эффективность переработки навалочных грузов и нарастить грузопоток серы до 2 млн тонн в год. Комплекс перерабатывает не только серу (гранулированную и кормовую), но сахар в биг-бегах, глину, пек в биг-бегах, ильменит навалом.