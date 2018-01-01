Цена на проезд в маршрутных такси поднимется с 15 января

Соответствующее объявление сфотографировал активист Юрий Дьяченко. По его словам, объявление он сфотографировал в автобусе, следующем по маршруту №190.

«Знаю, что сервис точно не повысится: якобы для того, чтобы можно было обновлять транспорт, повышать сервис и т.д. необходимо повышать еще на две гривны, а то и еще в два раза, нежели сейчас повышают (в три раза от той цены, которая сейчас). А вообще самое печальное, что это ЧП, на которое департамент транспорта вообще никак не влияет», - Юрий Дьяченко.

Напомним, в январе 2017 года руководитель Департамента транспорта Одесского горсовета намерен добиться полного доминирования муниципального транспорта над маршрутными такси уже в 2018 году.

Александр Илько также подчеркнул, что перевозчики будут настаивать на повышении тарифа, так как наблюдается постоянный рост цен на топливо и запчасти, а кроме того в АТП Одессы фиксируется дефицит водителей от 10% до 35%. Кроме того, тариф растет в других городах Украины.